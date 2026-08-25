深圳好去處 ｜深圳3間人氣必食刨冰推介！必試份量十足豆乳椰椰刨冰＋抹茶焙茶刨冰

炎炎夏日，一於食刨冰消暑！今次為大家精選深圳3間話題度極高的特色刨冰， 當中包括份量十足的豆乳椰椰刨冰、主打清新茶香的日式抹茶冰、香濃的開心果朱古力刨冰等，總有一款合你心意！一於bookmark定下次北上深圳時去試啦！

1.草台氷屋：必試份量十足豆乳椰椰刨冰 「Ice-key草台氷屋」裝修設計清新，木質裝潢配上溫暖燈光，十分適合與朋友相約去食刨冰打卡！必食豆乳椰椰刨冰，入口先是濃郁豆乳香，頂層鋪有輕盈奶蓋及豆粉，配搭香甜酥脆的黃金椰粒，口感層次豐富。紅豆保留顆粒感，質地綿密，旁邊還有口感軟糯的糯米小丸子，可加配豆乳醬，吃到最後仍然保持濃郁風味！另外香蕉芭樂冰則以酸甜果香為主調，柔軟的芭樂配上自製芭樂醬及忌廉，果香濃郁；青提凍、抹茶酥粒及話梅果醬藏在刨冰底部，話梅果醬帶有鹹甜滋味，為整份甜品添上出人意料的驚喜。

Ice-key草台氷屋

地址：深圳紅荔路園嶺新村106棟101-1

交通：深圳地鐵9號線園嶺站B口步行360米

2.玉壺Jade pot：人氣日系茶香刨冰 「玉壺Jade Pot」位於南山地鐵站一帶，簡約木質裝潢充滿日本小店風情。人氣之選是抹茶焙茶刨冰，以抹茶奶油覆面，質感輕盈。刨冰入口即化，外層是濃郁抹茶味，中間則加入茶色較深的焙茶刨冰，兩種茶香逐步展開，入口清爽，與常見的牛奶冰有明顯不同。刨冰還加入紅茶曲奇碎及柚子奶酪，層次更豐富！另一款開心果朱古力刨冰則是走濃郁路線，朱古力醬香氣突出，內層更有開心果脆脆，帶來豐富口感及強烈堅果香，整體份量十足，建議兩人一同分享。

玉壺 Jade pot

地址：深圳南山海德二路409號

3.三出山火鍋：必食開胃酸酸草莓冰 人氣連鎖火鍋店「三出山」除了招牌奔馳鍋出名外，就連甜品刨冰都非常吸引，甚至被網民指是「被火鍋耽誤的刨冰店」。必食酸酸草莓冰，刨冰上鋪滿草莓，配上冰淇淋及少量糯米，酸甜果香與濃郁奶香交織，口感柔滑又帶點嚼勁。而酸酸藍莓冰則在頂層鋪上滿滿藍莓，藍莓的微酸配合奶香，味道鮮明，夏天享用清爽解暑！