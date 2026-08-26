網購美妝易中伏！6款熱賣產品真假細節位逐個睇

近年網購美妝產品愈來愈普遍，水貨、平行輸入貨和仿貨亦更容易在不同平台流通，消費者一不留神便可能買到來源不明的產品。最近，編輯留意到 Threads 用戶「香港聯檢美妝品鑒定」分享了多款熱賣美妝產品的真假辨別資訊，教大家從包裝、印刷、批號、瓶身材質等細節看出真偽。以下整理了相關重點，好讓大家在購買前作多一份參考，從而減低誤買仿貨的風險。

水貨、仿貨與行貨有甚麼分別？ 購買美妝產品時，常見「水貨」、「仿貨」和「行貨」等說法，三者在來源、保障和風險上各有不同。由於護膚品及化妝品會直接接觸皮膚，除了價錢，亦應留意產品來源是否可靠、標籤是否清楚，以及售後安排是否完善。 水貨／平行輸入：未經本地官方代理的進口貨 水貨又稱平行輸入貨，通常由非本地官方代理引入，未必是假貨，但包裝、標籤、批次、說明語言及售後保障，可能與本地行貨不同。 仿貨：外觀相似但並非正品

仿貨是模仿正品外觀或包裝的商品，並非品牌官方生產或授權銷售。對美妝及護膚品而言，其成分、製造環境和安全測試難以核實，即使外觀相似，使用效果和安全性亦不能與正品相比。 行貨／公司貨：經官方或授權渠道出售 行貨一般經品牌官方或本地授權代理進口及銷售，產品資料、中文標示、售後查詢及官方保障較清晰。雖然價格通常較高，但來源明確，購買時較安心。

L'OCCITANE | 乳木果潤手霜

L'OCCITANE | 乳木果潤手霜 辨別 L'OCCITANE 乳木果潤手霜的真假時，可先從包裝材質和印刷質素入手。正品的包裝觸感、管身質料和字體印刷通常較細緻，圖案及文字邊緣清晰；仿貨在材質厚薄、表面處理及印刷銳利度上，往往會出現較明顯落差。

Estée Lauder | 持久水亮抗氧修護粉底 SPF20/PA+++ 辨別 Estée Lauder 持久水亮抗氧修護粉底的真假時，可先留意樽身上的品牌 LOGO。雖然正品與仿貨同樣採用金色設計，但兩者在材質和光澤上有明顯分別。真貨的 LOGO 色調較偏向啞金或沙金，視覺效果較低調細緻；假貨則多呈現較鮮明的亮金色，表面反光感較強，質感亦較容易顯得生硬。 此外，批號的刻印方式亦值得留意。正品批號多以較細緻的雕刻技術呈現，字體清晰、深淺平均；假貨則可能出現刻印粗糙、位置不穩或字體模糊等情況，兩者在細節處理上分別明顯。

ANESSA | 防曬霜 辨別 ANESSA 防曬霜真假時，可從瓶身印刷、底部批號、瓶口螺紋及蓋內細節入手。正品在印刷和結構細節上通常較精細，線條俐落，邊位清晰；偽品則容易出現印刷模糊、顏色偏差或做工不穩等情況。 瓶身正面方面，正品的線條較清晰，圖案和文字邊緣分明；偽品的線條則可能較模糊，細節不夠銳利。

瓶身背面亦是辨別重點之一，正品的方形點狀圖案排列較緊密、清楚；偽品的點狀印刷則可能較鬆散，甚至出現模糊不清的情況。

底部批號方面，正品的批號顏色通常較深，數字清晰；偽品的批號則可能呈淺灰色，字體不夠明確。

至於瓶口螺紋，正品頂孔位置的腰線幅度較大，結構較工整；偽品的腰線幅度較細，整體造工亦可能較粗糙。

最後可留意蓋內卡扣，正品的凸起位置多呈梯形，形狀較規整；偽品則可能出現形狀不規則、邊位不齊等問題。

植村秀 | unlimited 無限輕透持妝粉底液 辨別植村秀 unlimited 無限輕透持妝粉底液真假時，可先從樽身正面的品牌 LOGO 入手。拍下樽身後再以手機放大觀察，正品的字體印刷邊緣通常較清晰俐落，線條乾淨；假貨則較容易出現印刷毛邊，字體邊緣不夠銳利，整體字距亦可能顯得較擠迫。 另一個可留意的位置是泵頭出口的長方形細節。正品出口位置的四個角均為直角，形狀工整；若邊角不夠俐落、, 四個角均不是直角，便要提高警覺。 底標亦是較容易分辨真假的位置。真貨底標印刷通常非常清晰，文字和線條穩定；假貨則可能出現印刷朦朧、邊緣起毛，甚至有斷墨情況，細看時會見到質感和精細度與正品有明顯差距。

CHANEL | CHANCE 邂逅香水系列 辨別 CHANEL CHANCE 邂逅香水系列真假時，可先從底標雕刻和 LOGO 細節入手。正品底標的雕刻通常較深而清晰，字體邊緣俐落；當中數字「0」的字形兩側呈較直的長線，整體比例工整。品牌 LOGO 的線條亦較纖細平均，邊緣平滑，細看可見做工較精緻。 相反，假貨底標的雕刻多數較淺，視覺效果較朦朧，字體細節亦未必清楚。若數字「0」的兩側呈現微彎或比例不自然，加上 LOGO 線條偏粗、邊緣不夠平滑，便可能反映印刷和雕刻工藝與正品有明顯差距。

POLA | 黑 BA 洗面奶 辨別 POLA 黑BA洗面奶真假時，可先留意瓶身正面管尾位置。正品與仿品在管尾壓紋上有明顯分別，正品壓紋通常較整齊紮實，線條和收口位置較俐落；仿品則可能出現壓紋不均、邊位較粗糙等情況。 管身背面的批號亦是辨別重點之一。正品批號字體造工較幼細，印刷或刻印效果清楚；仿品的批號字體則較粗，細節不夠精緻，近看時可見字體邊緣與正品有差距。 此外，可細心觀察瓶身開合處的做工。正品在開合位的結構通常較平整，接合位置較自然；仿品則可能在相同位置出現邊位不齊、形狀不規則或收口欠細緻的情況。

至於瓶口螺紋，正品螺紋盡頭一般較粗，輪廓較清晰；仿品則可能顯得較幼細，立體感和收邊細節亦不及正品穩定。購買時可把這些位置一併比對，從整體做工判斷產品是否可靠。 以上圖片及資訊圴得Threads 用戶:「香港聯檢美妝品鑒定」均獲授權轉載。