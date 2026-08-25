李錦記聯乘本地手工鬆餅店 推4款辣味鬆餅　蒜辣芝士/麻辣花生/蝦米臘腸味

李錦記首度聯乘本地手工鬆餅店 Grandma’s Scones，將爆料辣油系列4款辣椒醬融入鬆餅，推出4款鹹甜創意口味，包括脆爆蒜辣芝士番茄、青花椒雙莓朱古力、麻辣狂熱花生香蔥及鹹香蝦米臘腸辣鬆餅，於8月14日至9月10日在灣仔門市限時供應。喜歡辣味又愛吃鬆餅的人，可以試試這個特別的期間限定組合。
4款辣油鬆餅 鹹甜口味都有
4款鬆餅各自配搭不同辣油，味道由蒜香、麻辣至椒麻不一。脆爆蒜辣芝士番茄鬆餅加入全新推出的脆爆蒜香辣椒油，配以巴馬臣芝士及番茄乾，蒜香、芝士鹹香與酥脆蒜粒交織，入口先有蒜香，隨後帶出中度辣勁。
麻辣狂熱花生香蔥鬆餅選用麻辣紅油辣醬，加入花生碎及香蔥，花生的堅果香配上紅油的麻辣味，鹹香之中帶有明顯椒麻後勁。
喜歡廣東口味可以選鹹香蝦米臘腸辣鬆餅，以大辣蝦米辣椒油配搭臘腸及蝦米，帶出臘腸的油潤甘香和海味鮮味，辣度屬4款之中較高的一款。
至於青花椒雙莓朱古力鬆餅，則以勁麻青花椒油配搭士多啤梨、紅莓及朱古力，果香酸甜與青花椒的清新椒麻感互相平衡，甜味之中帶微麻，亦是4款之中較特別的組合。
限定禮盒$50 一次試齊4款口味
除了單點鬆餅，Grandma’s Scones亦推出李錦記 X Grandma’s Scones限定爆料辣油禮盒，售價$50。每盒有4件一口大小的指定聯乘鬆餅、1瓶75至85克的李錦記爆料辣油系列同款辣醬，以及聯乘限定設計索繩袋和明信片。
禮盒於8月14日至9月10日在Grandma’s Scones灣仔門市發售，每星期一至六上午11時30分至晚上7時30分營業，數量有限，售完即止。
李錦記 X Grandma’s Scones限定爆料辣油禮盒
供應日期：2026年8月14日至9月10日
地點：Grandma’s Scones灣仔門市（灣仔皇后大道東170號）
營業時間：逢星期一至六 11:30am至7:30pm
售價：$50／盒