李錦記聯乘本地手工鬆餅店 推4款辣味鬆餅　蒜辣芝士/麻辣花生/蝦米臘腸味

李錦記首度聯乘本地手工鬆餅店 Grandma’s Scones，將爆料辣油系列4款辣椒醬融入鬆餅，推出4款鹹甜創意口味，包括脆爆蒜辣芝士番茄、青花椒雙莓朱古力、麻辣狂熱花生香蔥及鹹香蝦米臘腸辣鬆餅，於8月14日至9月10日在灣仔門市限時供應。喜歡辣味又愛吃鬆餅的人，可以試試這個特別的期間限定組合。

4款辣油鬆餅 鹹甜口味都有

4款鬆餅各自配搭不同辣油，味道由蒜香、麻辣至椒麻不一。脆爆蒜辣芝士番茄鬆餅加入全新推出的脆爆蒜香辣椒油，配以巴馬臣芝士及番茄乾，蒜香、芝士鹹香與酥脆蒜粒交織，入口先有蒜香，隨後帶出中度辣勁。

麻辣狂熱花生香蔥鬆餅選用麻辣紅油辣醬，加入花生碎及香蔥，花生的堅果香配上紅油的麻辣味，鹹香之中帶有明顯椒麻後勁。

喜歡廣東口味可以選鹹香蝦米臘腸辣鬆餅，以大辣蝦米辣椒油配搭臘腸及蝦米，帶出臘腸的油潤甘香和海味鮮味，辣度屬4款之中較高的一款。