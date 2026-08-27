LANEIGE 聯乘Matin Kim推5款限量套裝 $180起入手美妝 + 時尚配件

LANEIGE與時尚品牌Matin Kim首次推出限量聯乘系列，以「Your Skin’s Dress Code」為主題，將日常護膚和彩妝融入穿搭造型。系列換上Matin Kim標誌性的黑白簡約包裝，並配上實用隨身配飾，令保濕霜、氣墊粉底、唇釉等人氣產品不只出現在化妝枱上，同時也可成為手袋上的時尚配件。當中最平套裝售價為$180，便即可入手一件LANEIGE美妝產品及Matin Kim聯乘配件，收藏感十足。

韓系美妝遇上型格黑白美學

今個聯乘不走傳統美容套裝路線，而是以「Fashion Drop」概念包裝產品。系列設計以Matin Kim的俐落線條、隨性風格，配上LANEIGE多年主打的保濕和底妝科技，令整個系列更貼近年輕人的日常當中。

五款人氣單品換上黑色新裝

LANEIGE × Matin Kim限定系列會有五款產品，每款均以套裝形式發售，並配上不同聯乘配飾，主打即用、易帶和具收藏感。

水庫補濕微質酸補濕乳霜 ($395/50ml)：質地輕盈易吸收，適合日夜保濕使用，套裝附摺疊旅行手提袋。 水光果漾持色唇釉Mono Tune ($180)：會隨唇部狀態呈現專屬梅子色調，配型格金屬鏈條掛飾、隨身鏡及鑰匙圈。