LANEIGE 聯乘Matin Kim推5款限量套裝 $180起入手美妝 + 時尚配件

LANEIGE與時尚品牌Matin Kim首次推出限量聯乘系列，以「Your Skin’s Dress Code」為主題，將日常護膚和彩妝融入穿搭造型。系列換上Matin Kim標誌性的黑白簡約包裝，並配上實用隨身配飾，令保濕霜、氣墊粉底、唇釉等人氣產品不只出現在化妝枱上，同時也可成為手袋上的時尚配件。當中最平套裝售價為$180，便即可入手一件LANEIGE美妝產品及Matin Kim聯乘配件，收藏感十足。
韓系美妝遇上型格黑白美學
今個聯乘不走傳統美容套裝路線，而是以「Fashion Drop」概念包裝產品。系列設計以Matin Kim的俐落線條、隨性風格，配上LANEIGE多年主打的保濕和底妝科技，令整個系列更貼近年輕人的日常當中。
五款人氣單品換上黑色新裝
LANEIGE × Matin Kim限定系列會有五款產品，每款均以套裝形式發售，並配上不同聯乘配飾，主打即用、易帶和具收藏感。
水庫補濕微質酸補濕乳霜 ($395/50ml)：質地輕盈易吸收，適合日夜保濕使用，套裝附摺疊旅行手提袋。
水光果漾持色唇釉Mono Tune ($180)：會隨唇部狀態呈現專屬梅子色調，配型格金屬鏈條掛飾、隨身鏡及鑰匙圈。
輕霧濾鏡貼膚NEO氣墊粉底 ($350/ 15g)：蘊含護膚精華，妝感輕薄貼服，主打持妝及自然遮瑕，套裝附摺疊旅行手提袋。
NEO輕透柔霧保濕蜜粉 ($290/ 7g)：以細緻粉末修飾毛孔及油光，同時保持清爽柔霧妝效，套裝附時尚化妝包。
牛奶水嫩柔滑補濕噴霧 ($220/ 80ml)：集化妝水、精華及乳液於一身，方便外出補水，套裝附時尚化妝包 (Sephora獨家發售款)。
門市禮遇與Giveaway活動
為配合聯乘登場，LANEIGE及Matin Kim亦推出限時禮遇。顧客攜帶任何Matin Kim產品到LANEIGE專門店並登記成為會員，可獲個人化護膚體驗套裝，購買正價產品亦可享折扣優惠；購買LANEIGE × Matin Kim產品後，憑單據到指定Matin Kim門市選購正價貨品，亦可享指定折扣。
品牌同時舉行「Your Skin’s Dress Code」Giveaway活動，參加者於9月內在Threads分享穿戴聯乘產品及配飾的OOTD，即有機會獲得LANEIGE貨裝產品套裝。
發售詳情
LANEIGE × Matin Kim聯乘系列將9月2日起，在LANEIGE朗豪坊專門店、LANEIGE香港官網，以及Sephora門市與網店限量發售。