自助餐優惠｜香港萬麗海景酒店Food Studio自助餐最平$91.5/位 網上商店65折 任食海膽/魚子醬/和牛

香港萬麗海景酒店自助餐Food Studio踏入一周年，將於9月1日至10月15日期間推出「鮮」聲奪人青口自助盛薈，以時令荷蘭青口作主角，配搭龍蝦、海膽、魚子醬及和牛等矜貴食材，打造海陸鮮味自助餐。適逢9月15日生日的賓客，更可於指定日子以每位低至港幣$91.5享用自助餐，另有網上商店65折優惠，下文即睇詳情！
9月15日生日享$91.5優惠
為慶祝Food Studio開業一周年，餐廳特別推出週年限定驚喜禮遇。凡於 9 月 15 日生日之賓客，可於當日尊享港幣$ 91.5 特別優惠價，優惠必須與最少三位賓客同行。相關周年優惠須於萬麗網上商店預訂，數量有限，售完即止。
自助午餐
原價
週年限定禮遇
每位港幣$ 470.8
每3位港幣$ 915
自助晚餐
原價
（星期一至四）
原價
（星期五至日及公眾假期）
週年限定禮遇
每位港幣$ 932.8
每位港幣$ 1,009.8
每2位港幣$ 915
週年限定驚喜禮遇適用於 2026 年 9 月 14 日至 18 日期間。
網上商店低至65折
除周年禮遇外，賓客由9月1日起於萬麗網上商店預訂自助餐，可享午餐低至65折優惠。星期一至五成人午餐網上優惠價為港幣$321，星期六、日及公眾假期則為港幣$403.5；3至11歲小童優惠價分別為港幣$193.5及港幣$246。
晚餐方面，星期一至四成人網上優惠價為港幣$678.4，星期五至日及公眾假期則為港幣$734.4；3至11歲小童優惠價分別為港幣$406.4及港幣$446.4。
2026年9月25日中秋節當日，晚市分為下午5時至晚上7時及晚上7時30分至晚上10時兩個時段。成人網上優惠價分別為港幣$688及港幣$815，3至11歲小童則為港幣$474.3。所有價格為淨價，並已包括加一服務費；食物將按時段輪流供應，優惠受相關條款及細則約束。
「鮮」聲奪人青口自助盛薈
「鮮」聲奪人青口自助盛薈主打時令荷蘭青口，飽滿青口即席以不同風味烹調，既有經典法式風格，亦有泰式、意式及香濃忌廉口味，讓大家一次過試勻多款滋味！另外當然不少得Food Studio招牌的魚子醬、海膽、龍蝦及和牛四大食材美食。海鮮愛好者可先從冰鎮海鮮開始，雪蟹腳、麵包蟹、青口、蜆、翡翠螺及鮮蝦等鮮味選擇悉數登場；刺身區則有帶子、三文魚、吞拿魚、油甘魚及紅蝦。晚餐時段更供應新鮮蒸焗龍蝦、海膽魚子醬紫菜塔可及鴨肝多士等菜式。
青口菜式同樣不容錯過，包括青口黃金塔可、青口海膽茶碗蒸、牛油果紐西蘭青口沙律，以及小青口茴香香橙沙律。熱葷方面，則有法式青口海鮮濃湯、經典荷蘭青口、意式番茄青口、泰式青咖喱青口、松露忌廉青口及蒜香牛油啤酒煮青口，選擇豐富！甜品則有士多啤梨巴斯克芝士蛋糕、紅豆抹茶牛油蛋糕、柚子林明頓蛋糕、蜜糖香梨杯、法式瑪德蓮、開心果泡芙及焗朱古力撻，為海鮮盛宴以甜味收尾。
自助餐包括無限暢飲橙汁、汽水、咖啡及茶；週末午餐及晚餐另供應精選啤酒。部分菜式只限指定時段供應，海膽魚子醬紫菜塔可、新鮮蒸焗龍蝦及蒜蓉粉絲蒸青口等只限自助晚餐供應；青口海膽茶碗蒸則只限自助午餐供應。
香港萬麗海景酒店
地址：香港灣仔港灣道一號
電話： 2802 8888