自助餐優惠｜香港萬麗海景酒店Food Studio自助餐最平$91.5/位 網上商店65折 任食海膽/魚子醬/和牛

香港萬麗海景酒店自助餐Food Studio踏入一周年，將於9月1日至10月15日期間推出「鮮」聲奪人青口自助盛薈，以時令荷蘭青口作主角，配搭龍蝦、海膽、魚子醬及和牛等矜貴食材，打造海陸鮮味自助餐。適逢9月15日生日的賓客，更可於指定日子以每位低至港幣$91.5享用自助餐，另有網上商店65折優惠，下文即睇詳情！

為慶祝Food Studio開業一周年，餐廳特別推出週年限定驚喜禮遇。凡於 9 月 15 日生日之賓客，可於當日尊享港幣$ 91.5 特別優惠價，優惠必須與最少三位賓客同行。相關周年優惠須於 萬麗網上商店 預訂，數量有限，售完即止。

網上商店低至65折

除周年禮遇外，賓客由9月1日起於萬麗網上商店預訂自助餐，可享午餐低至65折優惠。星期一至五成人午餐網上優惠價為港幣$321，星期六、日及公眾假期則為港幣$403.5；3至11歲小童優惠價分別為港幣$193.5及港幣$246。

晚餐方面，星期一至四成人網上優惠價為港幣$678.4，星期五至日及公眾假期則為港幣$734.4；3至11歲小童優惠價分別為港幣$406.4及港幣$446.4。

2026年9月25日中秋節當日，晚市分為下午5時至晚上7時及晚上7時30分至晚上10時兩個時段。成人網上優惠價分別為港幣$688及港幣$815，3至11歲小童則為港幣$474.3。所有價格為淨價，並已包括加一服務費；食物將按時段輪流供應，優惠受相關條款及細則約束。