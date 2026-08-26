Saucony Paramount Max復古dad shoes外型 頂級IncrediRUN泡棉 打造最舒適超級訓練鞋

近年跑界掀起超級訓練鞋(Super Trainer)熱潮，各大品牌紛紛將比賽級科技注入日常訓練鞋中。美國跑鞋品牌Saucony，推出全新旗艦級鞋款Paramount Max，將2009年的復古dad shoes外型，與現今最頂尖長途緩震科技完美結合，無論是長跑好手，或是潮流穿搭達人，這雙全能跑鞋，將刷新你對跑鞋舒適腳感的認知。

經典千禧風外型

Paramount Max鞋款以2009年經典跑鞋外型藍本重塑，鞋身外觀充滿濃厚千禧年復古感，流線型的層次設計配上精緻網眼面料，完美重現經典復古老爹鞋的 Y2K街頭時尚。不論用來搭配機能風工裝褲還是日常休閒服，都能輕鬆穿出高街時尚感。而在復古的外表下，Paramount Max內裡卻藏著極致的科技靈魂。