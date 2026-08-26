Saucony Paramount Max復古dad shoes外型 頂級IncrediRUN泡棉 打造最舒適超級訓練鞋

近年跑界掀起超級訓練鞋(Super Trainer)熱潮，各大品牌紛紛將比賽級科技注入日常訓練鞋中。美國跑鞋品牌Saucony，推出全新旗艦級鞋款Paramount Max，將2009年的復古dad shoes外型，與現今最頂尖長途緩震科技完美結合，無論是長跑好手，或是潮流穿搭達人，這雙全能跑鞋，將刷新你對跑鞋舒適腳感的認知。
經典千禧風外型
Paramount Max鞋款以2009年經典跑鞋外型藍本重塑，鞋身外觀充滿濃厚千禧年復古感，流線型的層次設計配上精緻網眼面料，完美重現經典復古老爹鞋的 Y2K街頭時尚。不論用來搭配機能風工裝褲還是日常休閒服，都能輕鬆穿出高街時尚感。而在復古的外表下，Paramount Max內裡卻藏著極致的科技靈魂。
IncrediRUN泡棉頂級緩震
這次Paramount Max最大的科技亮點，在於中底與鞋墊，全面採用品牌最頂級IncrediRUN泡棉科技。讓跑手穿著時雙腳一落地，就能感受到極為顯著的柔軟回彈與吸震效果，彷彿踩在柔軟的雲端上。為了解決傳統厚底跑鞋容易晃動、支撐力不足的問題，研發團隊特別將鞋的整體韌度調高，全新技術性調校不但大幅提升落腳時的穩定度和側向支撐，更有效減少雙腳在長時間運動後所帶來的疲勞感。
有多色選擇的Paramount Max，不論是應付日常的輕鬆跑(Easy Run)，還是考驗耐力的長距離慢跑(Long Slow Distance，LSD)，此鞋都能提供最全方位的足底保護。對於追求極致舒適腳感的長跑者，以及需要高頻率進行日常訓練的運動員，還是喜愛千禧復古風的潮流愛好者，都會愛上Paramount Max的鞋款，與柔軟輕盈的功能。
Saucony香港旗艦店：
地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館地下G05A及B號舖