韓國人氣手機配件品牌168cm 全新水光唇蜜配件登場！多功能手機支架打造每日好心情

韓國人氣手機配件品牌168cm早前登陸香港開設首間分店後，憑藉極具創意且色彩繽紛的設計，迅速成為新一代的話題，成為不少Gen Z及文青族群必入手配件。168cm今個夏天，推出在韓國當地大受歡迎的全新「Glow Balm Series 水光唇蜜系列」。將韓系美妝概念與實用配件完美結合，將日常隨身攜帶的手機，搖身一變成為兼具實用性與時尚感的Beauty on the Go隨身美妝單品，即睇詳情！
韓系水光美妝靈感 融合隨身鏡面功能
全新登場的Glow Balm系列以補妝靈感、鏡面光澤感以及隨身造型感為三大核心設計方向。這一款隨心替換唇蜜顏色的跨界配件，使用者可根據當天的穿搭風格、出門心情或是唇妝顏色，隨時拆換並替換不同色彩的水光唇蜜。整個系列更提供超過140款組合樣式，為日常生活注入源源不絕的造型新鮮感。
水光唇蜜鏡面手機支架 心形造型兼顧實用性
系列中的重點主打「Glow Balm Hearttok 水光唇蜜鏡面手機支架」($168)。產品以水光唇蜜為設計原型，採用了近年大熱的小巧心形輪廓，配合極具質感的高亮光鏡面外殼，相當吸睛。這款支架不單止方便用家隨手打開整理儀容或補妝，按壓出來更能提供穩固的單手握持感。不論是日常出街自拍、搭車追劇，抑或在枱面使用，都隨時展現玩味與甜美兼備的韓系時尚風格。
四合一多功能卡套連支架 MagSafe超方便
追求更高實用度，另一款「Glow Balm Heart All In Pocket 水光唇蜜鏡面多功能卡套連手機支架」($198)絕對是好選擇！產品一次過集齊鏡子、唇膏、手機支架及卡套四大功能。外觀上延續了Glow Balm系列的水光亮澤語言與小巧心形線條。
這款配件配備了 MagSafe 磁吸設計，吸力穩定之餘亦極易拆卸與重新吸附。內置卡套空間可以妥善收納八達通、信用卡或少量紙幣，日常搭乘公共交通工具感應、出街買嘢付款都極之靈活便利，完全滿足輕裝出門的城市生活節奏。