韓國人氣手機配件品牌168cm 全新水光唇蜜配件登場！多功能手機支架打造每日好心情

韓國人氣手機配件品牌168cm早前登陸香港開設首間分店後，憑藉極具創意且色彩繽紛的設計，迅速成為新一代的話題，成為不少Gen Z及文青族群必入手配件。168cm今個夏天，推出在韓國當地大受歡迎的全新「Glow Balm Series 水光唇蜜系列」。將韓系美妝概念與實用配件完美結合，將日常隨身攜帶的手機，搖身一變成為兼具實用性與時尚感的Beauty on the Go隨身美妝單品，即睇詳情！

韓系水光美妝靈感 融合隨身鏡面功能

全新登場的Glow Balm系列以補妝靈感、鏡面光澤感以及隨身造型感為三大核心設計方向。這一款隨心替換唇蜜顏色的跨界配件，使用者可根據當天的穿搭風格、出門心情或是唇妝顏色，隨時拆換並替換不同色彩的水光唇蜜。整個系列更提供超過140款組合樣式，為日常生活注入源源不絕的造型新鮮感。

水光唇蜜鏡面手機支架 心形造型兼顧實用性

系列中的重點主打「Glow Balm Hearttok 水光唇蜜鏡面手機支架」($168)。產品以水光唇蜜為設計原型，採用了近年大熱的小巧心形輪廓，配合極具質感的高亮光鏡面外殼，相當吸睛。這款支架不單止方便用家隨手打開整理儀容或補妝，按壓出來更能提供穩固的單手握持感。不論是日常出街自拍、搭車追劇，抑或在枱面使用，都隨時展現玩味與甜美兼備的韓系時尚風格。