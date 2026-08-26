大埔鳳園830辦蝴蝶節 響應全國生態日免費入場 一起初秋處暑尋蝶影

鳳園蝴蝶保育區作為本地著名的生態寶庫，孕育著數百種珍貴蝴蝶與植物。在活動當天，主辦方將特別豁免訪客的即日通行證費用，市民只需親臨「鳳園文化及生態教育中心」登記，即可免費獲取通行證進場。此外，每位成功參與的訪客，更可獲贈精美鳳園限量紀念品一分，為這趟親近自然之旅留下回憶。

二十四節氣「處暑」悄然而至，夏日炙熱暑氣正逐漸消退，微風送爽的氣候，正是觀察蝴蝶翩翩起舞的最佳季節。為響應一年一度「全國生態日」(8月15日)，進一步向公眾推廣自然保育理念，大埔鳳園蝴蝶保育區宣布，將於本周日(8月30日)舉辦《8月鳳園蝴蝶節導賞活動——處暑主題導賞》，為市民帶來免費兼具教育意義，與戶外感官享受的綠色周末。

今次蝴蝶節亮點在於專業「主題生態導賞團」。由經驗豐富生態導賞員帶隊，引領市民穿梭綠意盎然的林蔭小徑，近距離尋找珍稀蝴蝶蹤影，並細聽處暑節氣下動植物的換季趣聞。除了動態的生態觀察，現場更設有手作工作坊，以及「義工種植復育計劃迷你農攤」，讓參加者在實踐中體會生態復育的汗水與樂趣。

名額有限採抽籤制

生態導賞團原價每位$80，現配合全國生態日免費開放。導賞團將於8月30日(星期日)分兩節進行，時間分別為上午10:30至11:30，以及中午12:00至13:00，每節長約一小時。由於名額有限，若報名人數超出限額，將會以抽籤形式決定最終參與名單。有興趣的市民可即時透過網上表格進行登記，填寫時在「訂單編號」一欄輸入「全國生態日」或「National Ecology Day」即可。

主辦方提醒市民，活動當日遇上惡劣天氣，團隊將於當天早上8:00在鳳園官方社交媒體及網頁上公布活動延期或取消的最新安排，出發前記得留意最新消息。