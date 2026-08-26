領展消費集印花換麥太麥兜限定餐具 八達通消費再賺美食現金券

領展「屋企百味 日日細味」推廣活動推出第二階段，繼早前麥太與麥兜主題精品後，再推出全新陶瓷餐具換領活動，同時聯乘八達通推出消費獎賞，指定領展鮮活街市亦會於9月舉行「營」人逆齡企劃，帶來健康食譜、互動遊戲及限定禮遇，即睇以下活動詳情。

換領時間為每日上午11時至晚上8時，於指定商場顧客服務台辦理。餐具數量有限，換完即止。

「麥食當三番」第二階段印花換領活動即日起至10月31日舉行，於24個指定領展商場消費，每滿$60即可獲1個印花。集滿指定數量後，可換領麥太與麥兜主題陶瓷餐具套裝，今輪共有「飯飯掂・碗匙套裝」及「筷筷趣・2碟筷套裝」兩款。

另外，領展聯乘八達通推出「滋味賞」消費獎賞。8月17日至9月16日期間，八達通用戶於24個指定領展商場及街市累積消費滿指定金額，即可換領美食現金券；樂悠咭用戶則可於8月28日至9月10日「樂悠節」期間享特選優惠。

八達通消費賺美食現金券 樂悠咭亦有指定優惠

9個鮮活街市推「營」人逆齡企劃 玩遊戲換健康禮遇

至於「營」人逆齡企劃，將於9月逢星期一至五在9個指定領展鮮活街市舉行，公眾假期除外。大家即日以電子貨幣消費滿指定金額後，即可於指定日子參加「百味精明大挑戰」，完成挑戰可獲「美顏養生特調茶包」或「鮮蔬花束」。

活動期間亦會推出「每周煮意」健康食譜，提供日常煮食靈感；部分街市另設「美顏養生特調 Bar」及「鮮蔬花束浪漫放送」，讓大家買餸之餘亦可參與不同活動。