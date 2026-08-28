別再誤解狗狗的遊戲規則！3大遊戲暗號主人要識睇

有好多狗主一定會疑問過, 每當狗狗叼著玩具衝到自已面前，究竟是想主人拋出去，還是想陪牠拔河？大家可能以為「陪狗玩」就是把球丟出去、等牠撿回來，但對狗狗來說，遊戲其實有一套自己的規則。牠叼著玩具不放、突然轉身跑開，甚至把玩具放在主人腳邊再退後望著自已，這未必是在耍脾氣，而可能是在用身體語言邀請主人加入遊戲。只要讀懂以下3個「遊戲暗號」別再誤解意思，大家就會發現，原來短短幾分鐘的互動，也可以令狗狗玩得更投入，感情更親近。

解密狗狗 3 大「遊戲暗號」 + 常見誤解意思 狗狗遊戲暗號 1 ：叼著玩具走近主人，還不停搖頭 常見誤解：以為狗狗只是想玩「你丟我撿」。 真正意思：牠可能是在說：「來跟我拔河！」 正確玩法：抓住玩具另一端，跟牠輕輕角力、左右拉扯。記得不要只顧著贏，偶爾故意鬆手，讓狗狗有「成功搶到」的感覺，牠會更願意繼續投入遊戲。 背後原因：讓狗狗在遊戲中「贏一點」，不只是為了延續氣氛，也有助建立牠的自信。讓牠覺得跟主人玩很有成就感，下次自然會主動找你互動。

狗狗遊戲暗號 2 ：撿回玩具後，不肯鬆口 常見誤解：以為狗狗在耍賴、不聽話，於是硬要從牠嘴裡搶走玩具，結果牠反而咬得更緊。 真正意思：牠可能不是不想給主人，而是在邀請主人追牠！ 正確玩法：先不要硬搶，可以假裝向前追一步，或做出準備追牠的姿態。很多狗狗會立刻叼著玩具開心地跑開，因為牠真正想玩的，可能正是追逐遊戲。

狗狗遊戲暗號 3 ：玩到一半，把玩具放在主人腳邊，再退後看著主人 常見誤解：以為狗狗累了，或者已經不想玩。 真正意思：牠可能是在說：「換主人拿玩具跑，今次到我追你！」 正確玩法：拿起玩具，慢慢跑開或左右移動，讓狗狗有機會追上來。這種角色互換，能令遊戲更有變化，也更容易令牠保持興趣。

真正需要暫停遊戲的 3 個壓力訊號

遊戲中的「低吼」一定代表生氣嗎？ 不少主人聽到狗狗在玩耍時發出低吼聲，會擔心牠是不是生氣，於是立即停下來。其實，遊戲中的低吼很多時只是興奮投入的表現，就像人類打機時忍不住大叫一樣，未必代表牠有攻擊意圖。 真正需要暫停遊戲的 3 個壓力訊號： 不過，如果狗狗同時出現以下情況，就代表牠可能開始緊張、焦慮或需要冷靜，主人應暫停遊戲，給牠一點空間： 1. 耳朵向後貼，耳根明顯貼近頭部 2. 身體或四肢變得僵硬，動作突然停頓 3. 眼神互動減少，出現閃避或長時間緊盯的情況

讀懂這些小暗號後，就算每天只是專心陪狗狗玩 10 分鐘，也可能比讓牠自己玩玩具更有滿足感。當主人開始看懂牠的語言，並在遊戲中作出合適回應，狗狗不只會玩得更開心，也會更期待下一次與主人互動。