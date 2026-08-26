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出版：2026-Aug-26 15:47
更新：2026-Aug-26 15:47

爆紅話題日清冷泡杯麵登陸7-Eleven 附售賣分店名單(有片)

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Joe25

爆紅話題日清冷泡杯麵登陸7-Eleven 附售賣分店名單

早前掀起全城熱話兼瘋搶的爆紅日清冷泡杯麵，繼759阿信屋、惠康、HKTV Mall引入之後，終於輪到7-Eleven有得買！

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7-Eleven公布日清泡菜冷杯麵和檸檬雞冷杯麵一齊登場。（圖片來源：7-Eleven Facebook）

今日7-Eleven透過官方Facebook公布好消息，日清首推的泡菜冷杯麵和檸檬雞冷杯麵一齊登場，不過沒有詳細說明價錢及開始供應日期，只透露每人限購每款冷泡杯麵1件。

至於香港及澳門銷售分店共有70多個，遍布港九新界旺區及屋苑，而非所有分店都有供應。同時只限部分港鐵站有售，包括港鐵金鐘站、石硤尾站、宋皇台站、葵芳站、沙田站、大圍站、天水圍站、將軍澳站、青衣站。

日清冷泡杯麵系列銷售分店

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