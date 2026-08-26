開學｜孩子抗拒上學？ 精神科醫生分享5大開學貼士

臨近開學，許多父母正在為新學年作好準備。除了收拾書包和入手新校服，處理情緒同樣重要。香港救助兒童會顧問、精神科專科醫生陳國齡醫生分享5大開學適應貼士，當中包括以開放式問題表達關心，讓孩子感受父母的關愛。
不宜否定孩子情緒
香港救助兒童會顧問、精神科專科醫生陳國齡醫生表示，各個年齡階段的小朋友所面對的壓力和表達方式均有不同，例如幼稚園學生可能因離開照顧者和適應陌生環境、小學生需要適應新的學習模式和環境、中學生則要重新建立朋友圈。她補充，假如父母發現孩子談及有關學校的話題時或上學前表示身體不適，家長不宜立即認定孩子懶惰或找藉口，應先了解他們是否正面對情緒困擾或適應困難。
沉默寡言/抗拒上學可能是情緒警號
她同時提醒父母和照顧者留意孩子是否出現以下的轉變：
1. 比平日更沉默，減少與家人或朋友交流；
2. 突然變得退縮，經常獨處或長時間留在房間；
3. 容易發脾氣、哭泣或焦躁，對小事反應強烈；
4. 經常表示頭痛、肚痛、頭暈或疲倦，但沒有明顯身體原因；
5. 睡眠或食慾明顯改變；
6. 對原本喜歡的活動失去興趣；
7. 拖延或抗拒上學，不願談及學校；
8. 專注力或學習表現突然下降；
9. 經常說「我唔得」、「我好攰」或「冇所謂」等負面說話。
另外，陳國齡醫生亦有分享5大貼士予家長，協助父母幫助孩子適應新環境：
留意隱形訊號
家長可從日常生活觀察孩子是否持續難以入睡、食慾受影響、對原本喜歡 的事情失去興趣，或比平日更加依賴父母。
開學前逐步調整
家長可在開學前兩至三星期，逐步調整孩子的睡眠、起床、用膳和活動時 間，讓他們慢慢適應開學後的生活節奏。
用開放式問題表達關心
孩子放學後，家長可避免立即追問功課和成績，改為問：「今日有冇同同 學一齊玩？」、「小息做咗啲咩？」或「今日邊一科最有趣？」讓孩子感 受到父母關心的是他們整天的經歷和感受，而不只是分數。
接納情緒，不批判
當孩子表達擔心，家長可先讓他們訴說，再考慮是否需要提供意見。應避 免立即說「有咩好驚」、「個個都係咁」或「你諗多咗」。
適時尋求專業協助
若孩子的焦慮情緒持續一個月或以上，並影響學習和正常生活，家長應向 學校社工、輔導人員或專業人士尋求協助。