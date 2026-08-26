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出版：2026-Aug-26 19:00
更新：2026-Aug-26 19:00

惠康8月29日限時全場88折　雪糕享折上折　買4支牙膏送總值$300贈品

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Joe32034

惠康8月29日限時全場88折　雪糕享折上折　買4支牙膏送總值$300贈品

開學在即，惠康將於8月29日（星期六）推出一日限定全場88折優惠，門市單次購物滿HK$168即可享88折，而且折扣不設上限。除了食品及日用品，當日亦有多項折上折優惠，方便大家趁優惠入手開學及日常所需，即睇以下優惠詳情。


8月29日買滿$168　全場88折

惠康全線門市8月29日推出限時優惠，單一交易買滿HK$168即可享全場88折，沒有最高折扣金額限制。當日購物金額愈高，節省金額亦會相應增加。

雪糕優惠亦同步進行，由8月29日至9月3日，任選家庭裝或多件裝雪糕、雪條2件或以上，即享額外9折。當中DREYER’S皇牌家庭裝雪糕750毫升，8月29日更可同時享全場88折及雪糕額外9折，折後平均約$26.4一件。

#日本大山產品、新港城阿波羅櫃位產品及換購品/贈品除外



惠康8月29日快閃「開學大『折』日」！ 金鳳 泰國頂級茉莉香米10公斤 Royal Farm 泰國無激素添加急凍雞中翼1公斤 越南業務用原隻熟白蝦1公斤 新紀元卵日本白蛋10隻裝 紐西蘭大裝艾菲蘋果 DREYER’S 家庭裝雪糕750毫升（薄荷朱古力） DREYER’S 家庭裝雪糕750毫升（香烤杏仁） DREYER’S 家庭裝雪糕750毫升（曲奇妙趣） 韓國BINGGRAE 藍莓乳酪雪條 4條裝 韓國BINGGRAE 士多啤梨乳酪雪條 4條裝 HAAGEN DAZS 3件裝雪糕批80毫升 (Vanlilla) HAAGEN DAZS 3件裝雪糕批80毫升 (Matcha Green Tea) HAAGEN DAZS3件裝雪糕批80毫升 (Chocolate)

買4支高露潔牙膏　送總值$300贈品

8月29日至9月3日亦有「本周堅著數」優惠，購買4支高露潔全效專業牙膏單支裝110克，即送總值$300贈品。禮品包括唯潔雅極致綿柔4層衛生紙10卷裝、白蘭香氛洗衣球23粒裝、威露士洗手液450毫升、麗仕沐浴乳1公升、維達4D抽取式面紙5包裝、獅球嘜純正粟米／芥花籽油600毫升，以及$50票尾現金券各1份。

當中$50票尾現金券可於下次購買女性衛生用品、頭髮護理、沐浴洗手、男士剃鬚用品及家庭計劃安全套產品滿$200時使用，優惠不可與其他優惠同時使用。


8月29日至9月3日：本周堅著數推薦 送總值$300贈品

買4支高露潔牙膏　送總值$300贈品

道地茶飲買4排　送總值$35贈品

同一優惠期內，購買4排道地6包裝茶類飲品6×250毫升，即送總值$35贈品，包括阿華田朱古力麥脆球90克及維達超韌抽取式面紙4／5包裝各1份。

喜歡備定食材的話，購買3罐安記迷你溏心鮑魚180克，即送農心薯仔麵4×100克及藍罐1963午餐肉340克，總值$45；另外，購買安記迷你溏心鮑魚180克滿$99，再送家樂牌純鮮清雞湯250毫升。相關優惠受條款及細則限制。

餐酒及香檳亦有折上折

除了全場88折，惠康由8月29日至9月3日亦有指定酒類優惠。全線紅／白餐酒買滿$300，可額外享85折；購買6支香檳、氣泡酒及茶，則可額外享88折。


Mastercard付款再減$40　App簽賬減$50

惠康同時推出Mastercard夏日激賞。優惠期內逢星期五、六、日，於惠康門市使用Mastercard單一簽賬淨值滿HK$500，即減$40；於惠康App單一簽賬淨值滿HK$800，輸入支付優惠碼「MC50」，即減$50。相關優惠可與8月29日全場88折優惠同時使用，名額有限，先到先得。

*各項優惠均受條款及細則限制，部分優惠不適用於換購品及減價貨品，贈品及優惠裝數量有限，送完即止。


8月29日至9月3日：本周堅著數推薦 送總值$35贈品 8月29日至9月3日：本周堅著數推薦 送總值$53贈品

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