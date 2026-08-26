惠康8月29日限時全場88折 雪糕享折上折 買4支牙膏送總值$300贈品

開學在即，惠康將於8月29日（星期六）推出一日限定全場88折優惠，門市單次購物滿HK$168即可享88折，而且折扣不設上限。除了食品及日用品，當日亦有多項折上折優惠，方便大家趁優惠入手開學及日常所需，即睇以下優惠詳情。



8月29日買滿$168 全場88折 惠康全線門市8月29日推出限時優惠，單一交易買滿HK$168即可享全場88折，沒有最高折扣金額限制。當日購物金額愈高，節省金額亦會相應增加。 雪糕優惠亦同步進行，由8月29日至9月3日，任選家庭裝或多件裝雪糕、雪條2件或以上，即享額外9折。當中DREYER’S皇牌家庭裝雪糕750毫升，8月29日更可同時享全場88折及雪糕額外9折，折後平均約$26.4一件。 #日本大山產品、新港城阿波羅櫃位產品及換購品/贈品除外





買4支高露潔牙膏 送總值$300贈品 8月29日至9月3日亦有「本周堅著數」優惠，購買4支高露潔全效專業牙膏單支裝110克，即送總值$300贈品。禮品包括唯潔雅極致綿柔4層衛生紙10卷裝、白蘭香氛洗衣球23粒裝、威露士洗手液450毫升、麗仕沐浴乳1公升、維達4D抽取式面紙5包裝、獅球嘜純正粟米／芥花籽油600毫升，以及$50票尾現金券各1份。 當中$50票尾現金券可於下次購買女性衛生用品、頭髮護理、沐浴洗手、男士剃鬚用品及家庭計劃安全套產品滿$200時使用，優惠不可與其他優惠同時使用。





買4支高露潔牙膏 送總值$300贈品

道地茶飲買4排 送總值$35贈品 同一優惠期內，購買4排道地6包裝茶類飲品6×250毫升，即送總值$35贈品，包括阿華田朱古力麥脆球90克及維達超韌抽取式面紙4／5包裝各1份。 喜歡備定食材的話，購買3罐安記迷你溏心鮑魚180克，即送農心薯仔麵4×100克及藍罐1963午餐肉340克，總值$45；另外，購買安記迷你溏心鮑魚180克滿$99，再送家樂牌純鮮清雞湯250毫升。相關優惠受條款及細則限制。 餐酒及香檳亦有折上折 除了全場88折，惠康由8月29日至9月3日亦有指定酒類優惠。全線紅／白餐酒買滿$300，可額外享85折；購買6支香檳、氣泡酒及茶，則可額外享88折。



Mastercard付款再減$40 App簽賬減$50 惠康同時推出Mastercard夏日激賞。優惠期內逢星期五、六、日，於惠康門市使用Mastercard單一簽賬淨值滿HK$500，即減$40；於惠康App單一簽賬淨值滿HK$800，輸入支付優惠碼「MC50」，即減$50。相關優惠可與8月29日全場88折優惠同時使用，名額有限，先到先得。 *各項優惠均受條款及細則限制，部分優惠不適用於換購品及減價貨品，贈品及優惠裝數量有限，送完即止。

