狗狗一個可愛動作暗藏健康問題！頻繁出現應盡快求醫

不少主人都覺得狗狗伸懶腰時的姿勢好可愛,以為牠只是伸展筋骨而已。不過，如果狗狗經常做出這個動作，主人們就絕對不應只當成普通的伸展。這個看似日常的小動作，有機會反映牠正受腹部不適困擾，甚至可能與胰臟負擔過重有關。主人若能及早留意這些細微變化，往往有助及早發現健康問題，避免毛孩受苦。
小動作背後，可能藏着腹痛訊號
狗狗無法用語言說出不舒服，當腹部或內臟出現疼痛時，往往只能靠身體姿勢和行為變化提醒主人。伸懶腰本身未必一定代表疾病，但若狗狗反覆出現這個姿勢，同時出現食慾下降、精神變差、嘔吐、腹瀉或不願被觸碰腹部，就應盡快諮詢獸醫。
為何胰臟容易出問題？
胰臟負責分泌消化酶，幫助狗狗分解食物中的蛋白質、脂肪和碳水化合物。如果長期攝取高脂肪食物、零食過量，或狗狗本身消化功能較弱，胰臟便可能長時間處於高負荷狀態。當胰臟負擔過重，消化酶分泌和消化機能或會受影響，嚴重時可能引發胰臟炎。患上胰臟炎的狗狗通常會出現腹痛、拒食、精神低落，部分更會縮在角落不願活動，情況可以相當辛苦。
日常護理，比事後治療更重要
對不少主人來說，等到狗狗明顯病倒才處理，往往已經令毛孩受苦。相反，日常飲食管理才是減輕胰臟負擔的關鍵。主人應避免經常餵食高脂肪人類食物，零食亦要適量，並留意狗狗進食後的精神、排便和活動狀態。
消化酶有甚麼作用？
市面上部分寵物保健產品會加入不同種類的消化酶，例如胰蛋白酶、脂肪酶、澱粉酶及胃蛋白酶，分別協助分解蛋白質、脂肪、碳水化合物和配合胃部消化。適當使用消化酶產品，或有助支援狗狗的消化系統，但不同犬隻的需要並不相同，使用前最好先按獸醫或專業人士建議選擇。
主人應何時求醫？
如果狗狗只是偶爾伸展，精神和食慾都正常，主人可先觀察；但如果姿勢頻繁出現，或同時有嘔吐、腹瀉、發抖、拒食、精神差等情況，便應盡快帶牠求診。照顧毛孩，最重要是不要忽略牠們日常的小變化，及早發現問題，才可讓狗狗少受罪，主人亦更安心。