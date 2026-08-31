狗狗一個可愛動作暗藏健康問題！頻繁出現應盡快求醫

不少主人都覺得狗狗伸懶腰時的姿勢好可愛,以為牠只是伸展筋骨而已。不過，如果狗狗經常做出這個動作，主人們就絕對不應只當成普通的伸展。這個看似日常的小動作，有機會反映牠正受腹部不適困擾，甚至可能與胰臟負擔過重有關。主人若能及早留意這些細微變化，往往有助及早發現健康問題，避免毛孩受苦。

小動作背後，可能藏着腹痛訊號

狗狗無法用語言說出不舒服，當腹部或內臟出現疼痛時，往往只能靠身體姿勢和行為變化提醒主人。伸懶腰本身未必一定代表疾病，但若狗狗反覆出現這個姿勢，同時出現食慾下降、精神變差、嘔吐、腹瀉或不願被觸碰腹部，就應盡快諮詢獸醫。

為何胰臟容易出問題？

胰臟負責分泌消化酶，幫助狗狗分解食物中的蛋白質、脂肪和碳水化合物。如果長期攝取高脂肪食物、零食過量，或狗狗本身消化功能較弱，胰臟便可能長時間處於高負荷狀態。當胰臟負擔過重，消化酶分泌和消化機能或會受影響，嚴重時可能引發胰臟炎。患上胰臟炎的狗狗通常會出現腹痛、拒食、精神低落，部分更會縮在角落不願活動，情況可以相當辛苦。