揉合皺摺美學與北歐實用主義 marimekko 2026早秋全新UTU Bag 高顏值再生尼龍包

全新UTU Bag系列，在視覺上展現極高辨識度。設計團隊以品牌今年核心主題——Art of Printmaking印花藝術，將風靡全球的經典Unikko(游擊隊雛菊)印花，以及2026秋冬主打的Kukasta kukkaan(從花到花印花細緻融入袋身，為簡約的包包，注入北歐朝氣與生命力。

芬蘭時尚生活設計品牌marimekko，於2026年早秋再為時尚圈帶來驚喜，推出的全新UTU Bag手袋系列。新作將獨特「皺摺感美學」與日常機能完美揉合，並大膽注入品牌引以為傲的印花藝術，憑藉極輕巧、大容量的優勢，勢必成為今年秋冬季不容錯過的必搶時尚單品。

在實踐環保承諾上，marimekko不遺餘力。UTU Bag全個系列均採用100%可持續再生尼龍製造。這種極輕量的環保材料，不但觸感親膚柔軟，更有效減輕肩膀負擔，讓都市女性不論是全天候背戴、通勤，還是休閒出遊，依然能保持輕鬆的優雅姿態。

蝴蝶結調節肩帶與極致大容量



在設計細節上，UTU Bag充分體現人性化的百搭實用性。系列一次過推出中型(M)及大型(L)兩款容量，備有四種時尚潮流色彩。袋身寬敞，配以極具安全感的拉鍊閉合設計，大型款式更能輕鬆收納筆記型電腦、iPad、運動服裝或旅行必備隨身小物，完美穿梭於辦公室、健身房及機場之間。

手袋最別緻的亮點，在於那條可隨心調校長度的肩帶。用家可以根據肩帶的不同綁法，為袋身創造出隨性自然的立體皺摺感。甚至將肩帶繫成浪漫的蝴蝶結，作為手袋的精緻點綴，再隨意掛上近年大熱的時尚掛飾，即可靈活切換單肩、斜挎或手提等造型，展現個人風格。正在尋找多功能返工手袋、運動必備實用大包，還是旅行隨身袋(Travel Bag)，UTU Bag都能輕鬆勝任。