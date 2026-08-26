深圳好去處｜Cityline首度登陸深圳安托山 《金童子》、《冇龍冇獅》深圳上演 舞台劇演員孫麥凱帶路深圳文青一日遊

香港娛樂及票務平台 Cityline 首度把演藝企劃版圖拓展至深圳，選址安托山公共文化中心，推出「Cityline 共情共鳴香港藝團巡演」，一口氣精選兩齣頂尖港產原創作品，分別有重溫華洋記憶的音樂劇場《金童子》（Gweilo），以及結合功夫與 Beatbox 的爆笑肢體舞劇《冇龍冇獅》（No Dragon No Lion），兩場演出風格截然不同，卻同樣叫人期待！

一條褲製作《金童子》 改編自已故作家馬丁・布斯（Martin Booth）自傳回憶錄的音樂劇場《金童子》（Gweilo），講述一個英國小男孩穿梭於 1950 年代香港街巷、親歷華洋文化碰撞的溫馨故事。由香港知名劇團「一條褲製作」藝術總監胡海輝，聯同孫麥凱攜手改編打造。孫麥凱集演員與音樂家於一身，在舞台上以流暢的語言與音樂一人分飾多角，把這段跨文化成長記憶詮釋得動人心弦。這部作品曾獲委約前往法國巡演並大受好評，絕對值得一睇！ 《金童子》將於 2026 年 9 月 4 日至 6 日在深圳安托山公共文化中心 5 樓藍花楹廳上演。全劇以粵語及英語演出，並配備中英雙語字幕，節目全長約 1.5 小時，門票定價為港幣 300 元及 192 元。

愛丁堡藝穗節獲獎舞劇 《冇龍冇獅》 《冇龍冇獅》（No Dragon No Lion），則是一場把傳統武術與當代潮文化極致解構的跨界肢體劇場。主創團隊「鐵仕製作」徹底顛覆傳統舞台，將功夫、粵劇、跑酷（Parkour）、特技、巴西戰舞與當代舞蹈融為一體，更完全摒棄傳統鑼鼓，改由現場節奏口技（Beatbox）帶動全場氣氛。作品把傳統舞獅意象轉化為充滿現代活力與喜劇效果的當代馬戲，全程無語言障礙，純粹以高難度的肢體動作與幽默互動感染全場，視覺效果滿分。這齣愛丁堡藝穗節獲獎舞劇，勢必讓觀眾看得目不轉睛。

《冇龍冇獅》將於 2026 年 9 月 18 日至 19 日在深圳安托山公共文化中心 5 樓藍花楹廳登場，節目全長約 1 小時，門票定價為港幣 240 元及 192 元。

看完舞台劇，長居香港的《金童子》法國、芬蘭混血「真鬼佬」演員孫麥凱（Micah Sandt）更為大家推介深圳的文青好去處，讓大家從劇場出發，一站式解鎖深圳最新的啡飲、藝文打卡及娛樂地圖，觀演前後正好順路走一圈。 深圳好去處｜1.安托山空中花園 頂樓秘境遠眺天際線 觀演前後，可以到位於安托山公共文化中心9樓的空中花園 ，大家可以在高處遠眺深圳繁華城市美景，將繁華的都市天際線盡收眼底，黃昏時份更可欣賞絕美日落與都市夜景，打卡一流！花園內更設有各式風格獨特的塗鴉牆，鮮豔的色彩與幾何圖案相互交錯，可以輕鬆拍出小眾又精緻的文青打卡相。

深圳好去處｜2.景田咖啡一條街 細味手沖咖啡 賞完景後，孫麥凱推薦順道前往鄰近的「景田咖啡一條街」，坐進街角小店，歎一杯香氣四溢的高品質手沖咖啡，看咖啡師專注注水的姿態，感受咖啡香在空氣中流轉。綠樹成蔭的街頭瀰漫著慢活氣氛，一於來這裡歎咖啡，享受放鬆的質感週末。 深圳好去處｜3.中洲灣潮玩新地標 中洲灣C Future City 從咖啡街出發，僅需 15 分鐘車程即可抵達中洲灣 C Future City。商場內必睇標誌性的巨型熊仔裝置，另外亦有充滿科技感的 LED 瀑布。

深圳好去處｜4.KP FUN 潮玩遊樂街區 喜愛刺激互動體驗的話，絕對不能錯過商場內的 KP-FUN 潮玩遊樂街區。現場設有碰碰車、射箭、真人 CS、體感遊戲及卡丁車等多項娛樂項目，無論是與朋友較勁還是獨自挑戰，都能玩得盡興。商場內還有豐富美食可供選擇，包括位於三樓的熱門餐廳客家圍、E人最愛的慫火鍋、戶外廣場的鳥鵬居酒屋等，間間都各有特色！ 深圳好去處｜5. 中洲灣蔦屋書店 喜愛閱讀與手作文創的文青，必訪館中洲灣「蔦屋書店」。店內除了陳列豐富的熱門漫畫、設計書籍與精緻文創商品外，亦提供精選咖啡與茶飲。在濃郁的書香與木質調空間裡，還可以親身體驗時下最流行、富有趣味的手作拼豆 DIY，為這趟文青之旅畫下完美句號。