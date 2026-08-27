牛角推$48午市定食　6款燒肉、溫泉玉子丼飯任揀

牛角推出「超激安午市定食」，由8月26日起逢星期一至五指定時段供應，$48即可享一款主食、前菜及飲品。套餐提供6款主食選擇，包括直火燒烤牛肉、豚肉及雞腿肉定食，亦有和風牛肉丼、和風豚肉丼及溫泉玉子日式味噌肉醬丼，指定6間分店均可享用。

牛角午市定食$48 6款主食任揀

今次午市定食分為直火燒烤及和風丼飯兩大類，直火燒烤系列可選原味、燒肉汁或鹽醬。當中秘傳醬汁牛肉燒定食配80g牛肉；豚肉燒定食同樣有80g豚肉；雞腿肉燒定食則提供120g雞腿肉，想食得飽一點的人可以選擇。

如果午市時間較趕，亦可選和風丼飯系列，包括和風牛肉丼及和風豚肉丼。另外還有溫泉玉子日式味噌肉醬丼，將溫泉玉子拌入味噌肉醬及飯一同享用，口感濃郁。

8月26日起逢周一至五供應 指定6間分店

「超激安午市定食」由2026年8月26日起供應，逢星期一至五下午5時前可享用，公眾假期及公眾假期前夕除外。優惠只限以下6間牛角分店，包括香港仔中心店、紅磡黃埔天地店、新蒲崗Mikiki店、南昌V Walk店、荃灣荃新天地店及屯門市廣場店。