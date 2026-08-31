紅磡海濱人寵同樂日！瑜伽、跑步、DJ派對一次過玩

都市人愈來愈重視身心平衡，運動亦不再只限於健身室內完成。Social Club Series 將於9月6日（星期日）在紅磡新海濱舉行全新 Wellness Social Club，以270度維港海景作背景，結合運動、音樂、社交及公益元素，打造一場適合朋友、寵物及運動愛好者一同參與的戶外身心體驗。
海風下展開多元運動體驗
活動中有多項近年受歡迎的運動體驗，包括海邊普拉提、瑜伽、混合體能訓練（Hybrid Training）及社區跑步。參加者可按自己的體能及興趣選擇不同環節，在開揚海濱環境中活動筋骨。
除了運動體驗，活動亦安排黃昏海景 DJ 派對，由本地 DJ Sneakout、Parco 及 Michael Powter 帶來兩小時音樂演出。參加者完成日間運動後，可在維港景色與音樂節拍之間放鬆身心，感受城市海濱另一種活力。
裝備齊備 亦歡迎寵物同行
大會表示，現場將提供所需運動裝備及瑜伽墊，參加者毋須額外準備太多器材即可投入活動。每位參加者亦可獲贈禮品包一份，而活動場地歡迎寵物一同參與，讓主人與毛孩都可享受海濱周末時光。
今次活動亦加入慈善元素，100%淨收益將撥捐「救狗之家（HKDR）」及「保護動物慈善協會（LAP）」。主辦單位希望參加者在享受運動及音樂之餘，亦能以實際行動支持流浪動物，令周末活動更添意義。
活動詳情
Wellness Social Club 將於2026年9月6日（星期日）舉行，活動分為上午8時30分至11時，以及下午4時至晚上8時兩個時段，地點為紅磡海濱長廊尾段（紅磡新海濱）。
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