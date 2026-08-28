Anne Imhof亞洲首場個展《天鵝社》 混合芭蕾的聲音裝置 牽動觀眾思考性別與權力

作為2017年《威尼斯雙年》展金獅獎得主，藝術家安妮伊姆霍夫(Anne Imhof)以跨媒介創作享譽國際，擅長以裝置搭建震撼場景，再把舞蹈與聲音元素拉進作品，讓觀眾在身體感受中理解作品。中環「大館」將於9月25日至明年1月3日，安妮亞洲首場大型個展《天鵝社》，透過氣氛密度極高的場景創作，把裝置、繪畫、聲音與現場編舞表演，編織成一段可被進入參觀的敘事性展覽。
由郭瑛、梁瑋珵策展的《天鵝社》，特別委約Anne Imhof進行全新創作展品成為焦點，展覽以同名芭蕾舞劇作為背景，講述一位女中豪傑，在紛亂都市裡踏上尋愛之路。展場內，她將油畫、銅雕等古典藝術語彙，與大型聲音裝置、形體表演與錄像並置，讓空間張力不斷推進。觀眾不再只是「看」，而是被帶入一種近乎角色般的現實體驗——彷彿成為「天鵝社」的社員，一起面對作品所提出的疑問，像身體如何被觀看？如何被約束？權威與秩序如何透過身體產生效應？
為配合展覽開幕，大館邀請藝術家長期合作伙伴，包括國際知名音樂人及舞蹈家，與「香港芭蕾舞團」舞者，於9月25及26日合力為展覽作開幕演出；展期餘下時間，香港芭蕾舞團的表演，亦將於特定日子進行。
展覽期間，大館將安排一系列學習活動，包括「大館對談」及「老師早晨！」逢周末更上演「嘉賓接手導賞團」，安排不同範疇的專業人士與教育工作者，帶領參觀者從多角度深入探索展覽；家庭與年輕觀眾可透過「大館當代美術館家庭日」的導賞與創意活動，以輕鬆方式認識主題。此外，觀眾可到二樓的「Hi! & 識」空間，透過對話、探索與互動交流，理解展覽的主題。