Fanta x爆旋陀螺設爭霸戰 3步驟搶2048名參賽資格贏稀有陀螺 多個周未派50000罐芬達汽水

《Fanta快樂爆旋爭霸戰》將於10月17至19日在觀塘apm商場舉行，共設2,048個參賽名額，賽事包含初賽及晉級賽，採用單人賽模式，以「三陀螺四分制」決定勝負。經多輪角逐，最終8位選手將於10月19日與JFFT組隊進行表演賽，由四位JFFT成員床哥、雞翼、良少及米爺，分別率領晉級選手，組成「芬達橙隊」及「芬達提子隊」兩大陣營，正面對決。

表演賽採取3人隊制淘汰形式進行，贏的隊伍每位成員，將獲得限量金色版巫師幻杖5-70DB及一年份芬達等獎品；其餘表演賽隊伍成員亦可獲得金色版英仙幽暗B6-80W及一箱芬達汽水。至於8強同日將進行總決賽，總冠軍、亞軍及季軍，可獲得夢幻收藏級獎品——閃金色版/白銀色版/赤銅色版翔龍勇者S6-60V，預計將吸引不少玩家摩拳擦掌。

3 步加入《 Fanta 快樂爆旋爭霸戰》

第1步：由即日起至9月10日指定推廣期內，於指定零售商購買滿$15元或以上芬達產品(或指定食肆購買任何套餐配免費芬達)，並保留收據；

第2步：登入COKE+，上傳即日收據，經核實後即獲得一個參賽資格(名額每日有限，先到先得)；

第3步：每個COKE+帳戶於推廣期內，最多可獲得3個參賽資格，而每日最多一個；除了自報，亦可協助兩位朋友搶資格，一齊集結隊伍迎戰。

周末街頭派發50000芬達汽水

於8月29至30日及9月5至6日，芬達將進駐觀塘商場「The ANGLE」，除設有陀螺對戰盤供免費試玩，並派發橙味及提子味芬達汽水；此外「Fanta快樂爆旋突擊小隊」，將於8及9月指定周末快閃街頭，在全港多個地點免費派發 50,000罐迷你罐裝橙味及提子味芬達汽水，將爆爽果味送到大家手上。