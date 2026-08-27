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出版：2026-Aug-27 14:00
更新：2026-Aug-27 14:00

中秋好去處｜前粉嶺裁判法院首次晚間開放 免費整燈籠/小夜燈/黏土月餅

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Nose 10

中秋節將近，想找點新意思，留下難忘回憶？香港青年協會領袖學院將於指定日期推出「月照前法院，繽紛歡聚中秋節」活動，並且首次在夜間開放前粉嶺裁判法院。參加者可參加5大活動，打卡法院之餘，亦可免費親手製作燈籠、小夜燈和黏土月餅，體驗相當獨特，值得參與。

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香港青年協會領袖學院推出「月照前法院，繽紛歡聚中秋節」活動。

把握機會打卡法院！

根據《簡易程序治罪條例》，法院範圍內拍照、錄音和錄影屬於違法行為，所以《毒舌大狀》和《無間道》等電影和電視劇均於在前粉嶺裁判法院取景拍攝，各位不妨把握機會，報名參加活動打卡法院。前粉嶺裁判法院在2010年被列為三級歷史建築，其後被香港青年協會領袖學院接手，並恆常舉辦日間公眾導賞團，讓市民認識這座擁有66年歷史的建築。

Guided tour 3

前粉嶺裁判法院是《毒舌大狀》和《無間道》的取景地。

親手整燈籠/小夜燈

學院首次在夜間開放法院，除了打卡，當然要參加5大活動。參加者可親手製作兔子手提燈籠或製作星球手提燈籠，或者繪畫月亮小夜燈，亦可大玩猜燈謎及尋寶遊戲等活動，絕對是親子中秋好去處。在指定日期，家長和小朋友可以免費參加以上活動，有興趣的人士記得提早網上預約！

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活動詳情

日期：91920 上午11點至下午5點；925 下午3點至晚上9

燈籠製作體驗工作坊：港幣35/

月亮小夜燈工作坊：港幣35/

月亮小夜燈工作坊：港幣35/

漫步古蹟猜燈謎：免費開放參與

月圓大尋寶：　免費開放參與

免費體驗（每日限額，先到先得）

919日及920

14:30 16:30　創意黏土月餅製作

14:30 16:30　月亮小夜燈繪畫

925

18:00 20:00　創意黏土月餅製作

18:00 20:00　月亮小夜燈繪畫

報名連結

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