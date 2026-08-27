中秋好去處｜前粉嶺裁判法院首次晚間開放 免費整燈籠/小夜燈/黏土月餅

中秋節將近，想找點新意思，留下難忘回憶？香港青年協會領袖學院將於指定日期推出「月照前法院，繽紛歡聚中秋節」活動，並且首次在夜間開放前粉嶺裁判法院。參加者可參加5大活動，打卡法院之餘，亦可免費親手製作燈籠、小夜燈和黏土月餅，體驗相當獨特，值得參與。

把握機會打卡法院！ 根據《簡易程序治罪條例》，法院範圍內拍照、錄音和錄影屬於違法行為，所以《毒舌大狀》和《無間道》等電影和電視劇均於在前粉嶺裁判法院取景拍攝，各位不妨把握機會，報名參加活動打卡法院。前粉嶺裁判法院在2010年被列為三級歷史建築，其後被香港青年協會領袖學院接手，並恆常舉辦日間公眾導賞團，讓市民認識這座擁有66年歷史的建築。

親手整 燈籠/小夜燈 學院首次在夜間開放法院，除了打卡，當然要參加5大活動。參加者可親手製作兔子手提燈籠或製作星球手提燈籠，或者繪畫月亮小夜燈，亦可大玩猜燈謎及尋寶遊戲等活動，絕對是親子中秋好去處。在指定日期，家長和小朋友可以免費參加以上活動，有興趣的人士記得提早網上預約！

活動詳情 日期：9月19至20日 上午11點至下午5點；9月25日 下午3點至晚上9點 燈籠製作體驗工作坊：港幣35元/個 月亮小夜燈工作坊：港幣35元/個 月亮小夜燈工作坊：港幣35元/個 漫步古蹟猜燈謎：免費開放參與 月圓大尋寶： 免費開放參與 免費體驗（每日限額，先到先得） 9月19日及9月20日 14:30 – 16:30 創意黏土月餅製作 14:30 – 16:30 月亮小夜燈繪畫 9月25日 18:00 – 20:00 創意黏土月餅製作 18:00 – 20:00 月亮小夜燈繪畫 報名連結