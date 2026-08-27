親子好去處｜香港青年會免費工作坊 近距離睇異寵+親手整冰皮月餅

開學季將至，小朋友即將面對全新環境和課程，難免感到焦慮與不安，不妨抓緊暑假的尾巴，帶他們紓緩緊張心情。香港青年會將於9月舉辦2場免費的「親子開學季雙主題工作坊」，參加者除了可以近距離觀察守宮與蜥蜴，更可親手製作冰皮月餅，各位萬勿錯過。
免費近距離觀察異寵+整冰皮月餅
香港青年會鼓勵家長利用週末2小時，透過跨領域創作與實物生態觀察，陪伴孩子舒緩開學緊張情緒。首場工作坊「建築——為小動物設計家居」以異寵為主題，小朋友可在導師的帶領下認識異寵的獨特習性，並利用美勞物料為牠們打造專屬小屋，培養同理心與解難能力。
第二場活動「中秋——製作冰皮月餅」以中秋為主題，參加者將會透過共讀繪本與欣賞短片等方式，深入認識中秋節的由來與文化意義。家長與小朋友更可親手創作紅豆沙餡冰皮月餅，感受中秋氣氛。
活動詳情
建築——為小動物設計家居
日期：9月5日（六）14:00 - 16:00
中秋——製作冰皮月餅
日期：9月19日（六）14:00 - 16:00
地點：西環街坊福利會
對象：小學生（每場限 20 對親子，1大1小）
費用全免，各僅限 20 對親子（1大1小） 參與
報名截止日期：活動前一天下午4時，以便工作人員核實參加資格