親子好去處｜香港青年會免費工作坊 近距離睇異寵+親手整冰皮月餅

開學季將至，小朋友即將面對全新環境和課程，難免感到焦慮與不安，不妨抓緊暑假的尾巴，帶他們紓緩緊張心情。香港青年會將於9月舉辦2場免費的「親子開學季雙主題工作坊」，參加者除了可以近距離觀察守宮與蜥蜴，更可親手製作冰皮月餅，各位萬勿錯過。

免費 近距離觀察異寵+整冰皮月餅

香港青年會鼓勵家長利用週末2小時，透過跨領域創作與實物生態觀察，陪伴孩子舒緩開學緊張情緒。首場工作坊「建築——為小動物設計家居」以異寵為主題，小朋友可在導師的帶領下認識異寵的獨特習性，並利用美勞物料為牠們打造專屬小屋，培養同理心與解難能力。

第二場活動「中秋——製作冰皮月餅」以中秋為主題，參加者將會透過共讀繪本與欣賞短片等方式，深入認識中秋節的由來與文化意義。家長與小朋友更可親手創作紅豆沙餡冰皮月餅，感受中秋氣氛。