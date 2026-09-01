主子不外出都會曬傷？白貓、淺色貓易中招　貓咪防曬6大指南

就算貓咪不外出也有機會曬傷，尤其是白貓、淺色貓、剛剃毛的貓，以及經常躺在窗邊的室內貓。耳尖、鼻頭等位置毛髮較薄，長時間受紫外線照射，可能出現泛紅、脫皮甚至傷口。想讓貓咪安全曬太陽，貓奴可參考以下6個貓咪防曬指南，從日曬時間、窗邊防護到皮膚觀察逐步做起。
哪些貓最需要留意？
高危貓咪包括純白貓、白底面積大的貓、乳色或淡銀色貓、剛剃毛的貓、無毛或毛量稀疏的品種，以及經常在落地窗、陽台或天台逗留的貓。耳朵是白色、鼻樑偏淺色的貓，更應避免長時間直接日曬。
紫外線造成的傷害會逐年累積，因此不少病例到中高齡才變得明顯。若貓咪耳尖或鼻頭反覆破損，並非單純小傷口，應及早求醫。
曬傷警號：兩星期不癒合要看獸醫
輕微曬傷可見耳尖或鼻頭發紅、發熱、乾燥脫皮；情況持續時，皮膚會變粗、脫毛，甚至反覆結痂、出血或滲液。若傷口超過兩星期仍未好轉，或貓咪頻密抓耳、磨鼻，應盡快帶牠到獸醫檢查。
貓咪防曬6大指南
貓咪防曬要點1. 避開直曬時間：上午10時至下午4時
正午陽光最猛烈，可把窗簾拉上一半，或將貓窩、貓抓板移離直射位置。毋須完全禁止貓曬太陽，改在早上8時前或傍晚5時後較安全。
貓咪防曬要點2. 窗戶貼抗 UV 膜或用紗簾
普通玻璃可阻隔大部分 UVB，卻擋不住 UVA，因此全室內貓也可能在窗邊曬傷。貓主可貼抗紫外線窗膜，或掛上透光白紗簾，減少陽光直射，簡單又有效。
貓咪防曬要點3. 剃毛後更要小心
不少貓主夏天會為貓剃毛，但剃毛後皮膚少了毛髮遮擋，短時間內更容易受陽光刺激。毛髮重新長出前，應避免讓貓長時間在窗邊或陽台曬太陽；淺色貓更不建議剃得太貼皮。
貓咪防曬要點4. 防曬乳只可用寵物專用產品
人用防曬乳不宜塗在貓身上，因貓會舔毛，誤食成分有機會中毒。選購時必須要避開氧化鋅及水楊酸鹽類，並先諮詢獸醫意見。
貓咪防曬要點5. 曬傷當下的居家處理
若發現貓咪曬傷，應立即移到陰涼通風處，可用微涼濕毛巾輕敷耳朵數分鐘，但不要使用人用曬後修護、蘆薈膠、精油或自行塗藥。如果有水泡、滲液、明顯疼痛或傷口久久不癒，應交由獸醫處理。
貓咪防曬要點6. 每月拍照有助及早發現
白貓或淺色的主人可每月替貓咪拍下耳尖、鼻頭和眼周相片，方便比較皮膚變化。日曬造成的問題通常發展緩慢，定期記錄有助及早察覺脫毛、變薄、結痂等異常，亦可讓獸醫更快掌握情況。