主子不外出都會曬傷？白貓、淺色貓易中招　貓咪防曬6大指南

就算貓咪不外出也有機會曬傷，尤其是白貓、淺色貓、剛剃毛的貓，以及經常躺在窗邊的室內貓。耳尖、鼻頭等位置毛髮較薄，長時間受紫外線照射，可能出現泛紅、脫皮甚至傷口。想讓貓咪安全曬太陽，貓奴可參考以下6個貓咪防曬指南，從日曬時間、窗邊防護到皮膚觀察逐步做起。

哪些貓最需要留意？

高危貓咪包括純白貓、白底面積大的貓、乳色或淡銀色貓、剛剃毛的貓、無毛或毛量稀疏的品種，以及經常在落地窗、陽台或天台逗留的貓。耳朵是白色、鼻樑偏淺色的貓，更應避免長時間直接日曬。

紫外線造成的傷害會逐年累積，因此不少病例到中高齡才變得明顯。若貓咪耳尖或鼻頭反覆破損，並非單純小傷口，應及早求醫。

曬傷警號：兩星期不癒合要看獸醫

輕微曬傷可見耳尖或鼻頭發紅、發熱、乾燥脫皮；情況持續時，皮膚會變粗、脫毛，甚至反覆結痂、出血或滲液。若傷口超過兩星期仍未好轉，或貓咪頻密抓耳、磨鼻，應盡快帶牠到獸醫檢查。