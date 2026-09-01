yum me print 推CHIIKAWA相框第二彈 8款新設計登場 首設加購精品

CHIIKAWA粉絲又有新收藏！香港自助打印品牌 yum me print 推出官方授權 CHIIKAWA 主題相框第二彈，即日起於全線印點上架。今次系列帶來8款全新相框，包括2款生日慶祝設計，並首度加入2款加購精品，讓打印相片不只留在相簿，也可變成日常可用、可展示的小物。

相片收納盒印有 CHIIKAWA 角色圖案，內置風琴式雙面相套，可放入多張即影即有相片或小卡。盒身可直立擺放，既是收納工具，也可作桌面裝飾。

除了相框，yum me print 今次亦推出 CHIIKAWA 相片收納盒及水洗牛皮紙相套匙扣，主打實用與收藏兼備。兩款精品均可配合打印相片使用，適合粉絲收納、展示或隨身攜帶。

第二彈相框加入更多角色元素，風格延續 CHIIKAWA 的可愛日常感。當中2款生日慶祝相框特別適合自拍、朋友合照或家庭相片，配上吹蠟燭、派對感設計，為生日紀錄增添童趣氣氛。

水洗牛皮紙相套匙扣採用輕韌耐用物料，附有3款封口設計，可按喜好更換相片。彈簧扣方便掛在手袋、背包或鑰匙圈上，讓喜歡的相片成為日常配件。

加購方法及活動日期

有興趣入手精品的會員，可先免費註冊 yum me print 會員，並在9月27日前，在會員登入狀態下到任何一部 yum me print 自助印相機，打印任一款 CHIIKAWA 主題相框相片；第一彈或第二彈設計均計算在內。

完成打印後，會員可登入 yum me print 網上商店，選購心水精品及取貨點，並完成付款。每位會員每款精品限購2件，數量有限，取貨將按購買日期分批安排，最快9月7日起可取貨，詳情以取貨通知電郵為準。