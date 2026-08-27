麥當勞CHIIKAWA 8款玩具筆套登場 8月28日起逢周五換兩款 McGriddles全日早餐延長

CHIIKAWA粉絲注意，又有新周邊可以儲！麥當勞推出全新CHIIKAWA開心樂園餐玩具，8款人氣角色換上麥當勞制服，變身經理、速遞員、咖啡師等不同崗位，更可兼作筆套使用。由8月28日起一連4個星期，每逢星期五推出兩款，數量有限，換完即止。

8款CHIIKAWA玩具 逢周五可換兩款

全新一套8款CHIIKAWA玩具筆套由8月28日起登陸香港麥當勞，每星期五輪流推出兩款。首週率先登場的是「吉伊卡哇麥當勞經理」及「小八麥麥送速遞員」；9月4日則有「栗子饅頭McCafé咖啡師」及「海獺師傅麥麥送速遞員」。

至於9月11日推出「兔兔麥當勞職員」及「飛鼠麥當勞顧客服務經理」，最後一週9月18日則由「風獅爺麥當勞經理」及「古本屋麥當勞職員」壓軸。

玩具除了可以擺放在書桌作裝飾，亦可套在筆上使用。大家只要經麥當勞App、餐廳自助點餐機或櫃檯購買開心樂園餐，即可免費獲得一個CHIIKAWA玩具筆套，每次推出的款式均不同，想儲齊8款就要留意每星期的換領日期。