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出版：2026-Aug-27 15:08
更新：2026-Aug-27 15:08

麥當勞CHIIKAWA 8款玩具筆套登場 8月28日起逢周五換兩款 McGriddles全日早餐延長

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Joe300377

麥當勞CHIIKAWA 8款玩具筆套登場 8月28日起逢周五換兩款 McGriddles全日早餐延長

CHIIKAWA粉絲注意，又有新周邊可以儲！麥當勞推出全新CHIIKAWA開心樂園餐玩具，8款人氣角色換上麥當勞制服，變身經理、速遞員、咖啡師等不同崗位，更可兼作筆套使用。由8月28日起一連4個星期，每逢星期五推出兩款，數量有限，換完即止。


8款CHIIKAWA玩具　逢周五可換兩款

全新一套8款CHIIKAWA玩具筆套由8月28日起登陸香港麥當勞，每星期五輪流推出兩款。首週率先登場的是「吉伊卡哇麥當勞經理」及「小八麥麥送速遞員」；9月4日則有「栗子饅頭McCafé咖啡師」及「海獺師傅麥麥送速遞員」。

至於9月11日推出「兔兔麥當勞職員」及「飛鼠麥當勞顧客服務經理」，最後一週9月18日則由「風獅爺麥當勞經理」及「古本屋麥當勞職員」壓軸。

玩具除了可以擺放在書桌作裝飾，亦可套在筆上使用。大家只要經麥當勞App、餐廳自助點餐機或櫃檯購買開心樂園餐，即可免費獲得一個CHIIKAWA玩具筆套，每次推出的款式均不同，想儲齊8款就要留意每星期的換領日期。


B5. Usagi Pencil Topper B2. Hachiware Pencil Topper B1. Chiikawa Pencil Topper B6. Momonga Pencil Topper B3. Kurimanju Pencil Topper B4. Rakko Pencil Topper B7. Shisa Pencil Topper B8. Kani Pencil Topper A1. KV

McGriddles全日早餐延長至周末

早前推出的McGriddles全日早餐及全日脆薯餅優惠亦獲延長，由原定8月24日至28日延至8月29及30日。兩日內任何時段均可享用$37起的楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐或朱古力班戟豬柳蛋漢堡套餐，套餐均配薯餅及飲品。

另外，8月29及30日上午11時後購買任何超值套餐，更可免費將套餐內的中薯條轉配脆薯餅；同一時段脆薯餅亦以$10優惠價供應。

限時3日試勻兩款班戟

另外，8月28至30日一連3日推出「鴛鴦班戟早晨套餐」，一次配搭楓糖班戟及朱古力班戟，另有豬柳、炒蛋及脆薯餅，讓大家同時試食兩款班戟口味。


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