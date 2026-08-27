灣仔美食｜灣仔艇王2.0強勢回歸！歎正宗避風塘風味 $68起食臭豆腐/砂鍋乾迫海斑/胡椒雞(有片)

灣仔船街口碑中菜近日以「艇王2.0」全新姿態回歸！餐廳由擁有逾三十年粵菜經驗的林東喜師傅親自掌舵，除了以往主打的正宗避風塘風味外，今次新菜單更特意把港人熟悉的風味昇華，將多款經典懷舊菜式以高質食材重新炮製，單看菜名已令人食指大動！今次全新推出的奇香粉絲蟹煲、生焗胡椒雞等都水準不俗，加上價錢貼地親民，喜歡中菜的朋友絕對要去試！

今次新菜單記者心水必食生焗胡椒雞（$328/全隻），嚴選肉質嫩滑、雞味濃郁的上等三黃雞製作，塗上秘製配方醃製整整一晚，讓雞肉深度入味。而為鎖住黑胡椒的辛香與雞肉鮮甜，廚房堅持即叫即焗，砂鍋掀開一刻熱氣騰騰，皮香肉嫩且肉汁豐富。蝦醬炸碎雞（$328/全隻）用上大澳蝦膏醃製，鹹香醇厚，雞件炸至金黃酥脆，內裏依然嫩滑，蝦膏的海洋風味與雞肉鮮甜互相襯托，非常惹味！還有懷舊粵菜蜆芥魚腸煎蛋（$138）都值得一試，魚腸清洗工序繁複，完全去掉腥味後，以「煎」代替傳統的「焗」，魚腸的甘香、蜆芥的鹹香與嫩滑雞蛋融合，口感清爽不油膩。

必試香濃惹味奇香粉絲蟹煲

奇香粉絲蟹煲（$988）是今次新菜單的重頭戲，師傅揀選鮮甜肉蟹，以秘製醬汁慢火燜煮，粉絲吸飽蟹汁，鮮味十足。 特別加入腩片提香，再配上白胡椒、九層塔和芫荽，腩片的油潤甘香與香料的辛香交織，蟹的鮮味被進一步提升，砂鍋一開，香氣四溢，色香味俱全。

喜愛品嚐魚鮮風味的話，招牌菜砂鍋乾迫海斑（$588）同樣不容錯過！有別於常規清蒸，師傅採用傳統砂鍋乾迫手法，以極高溫迅速鎖住魚肉水分，逼出魚皮深層的油脂香氣，口感比清蒸更為細緻滑嫩。此外，店內的特色小食也不容忽視，必試選用米芝蓮指定供應商古法鹽水豆腐製作的香脆臭豆腐（$68），外脆內嫩，還原正宗港式街頭風味；還有以油紙袋包裹柱侯醬排骨並連袋炸香的懷舊紙包骨（$168），完美封存鮮美肉汁，令人回味無窮。