Urban Coffee Roaster進駐IFC 獨家4款精品咖啡豆/全港首創Geisha Gelato/免費升級Geisha(有片)

本地知名精品咖啡品牌Urban Coffee Roaster (UCR)正式進駐中環IFC廣場，打造品牌第六間分店暨全新外賣概念店。店內獨家提供四款自家烘焙意式濃縮咖啡豆，包括帶白色花香與柑橘韻味的奢華「Geisha」，以及富榛果巧克力香的「Jumbo Jet」，更有多種手沖咖啡選擇！全港首創 Geisha Gelato亦於店內登場，讓高品質咖啡融入日常。為慶祝開幕，UCR新舊會員更享免費升級至 Geisha咖啡豆，即睇詳情！

ifc店獨家四款精品豆 UCR為配合ifc店多元化且講究的客群需求，特別於新店提供多達四款自家烘焙的意式濃縮咖啡豆(House Coffee)選擇，讓大家可以隨當日心情靈活挑選專屬風味。當中最引人注目的，莫過於「ifc 店限定」奢華之選——Geisha($46 起)。過往Geisha豆款因稀有珍貴而價格高昂，大多只作手沖單品飲用，但 UCR 今次打破傳統框架，將 Geisha 加入日常意式咖啡菜單中。這款豆入口帶有優雅的白色花香與明亮柑橘香調，尾韻更透出細緻的伯爵茶甜感，在繁忙的工作間隙，也能以平易近人的價格享受極致風味犒賞自己。

除了Geisha外，店內亦備有「ifc 店限定」經典之選 Jumbo Jet($30起)則充滿百香果、血橙及紅葡萄果香，清爽酸甜；就算不飲咖啡因亦有高品質Decaf($36 起)選擇，保留了哥倫比亞豆的糖蜜與黑糖甜感。現場更有10款精選手沖咖啡，滿足一眾高要求咖啡迷。

全港首創Geisha Gelato 除了飲品有驚喜，UCR 研發團隊今次更揮俱創意，推出全港首創的「Geisha Gelato」($58)，於中環ifc店獨家尊享。 這款精緻的精品Gelato嚴選衣索比亞與哥倫比亞的水洗 Geisha 豆精心製作，研發團隊將咖啡豆的風味特性融匯於雪膏之中。入口率先綻放優雅的花香，隨後與天然蜜糖甜感達至完美平衡，最後在舌尖留下悠長的伯爵茶香。

外賣 Coffee Cocktail同步登場 ifc店同步推出5款外賣咖啡雞尾酒 Coffee Cocktail 系列($68起)，全系列由 UCR 創辦人之一、2025 年「世界咖啡調酒大賽」(WCIGS)全球第六名得主 Gary Au 親自研發設計。包括靈感來自經典節慶風味的Coffee Eggnog、清爽熱帶風情的 Coffee Colada，以及經典 Irish Coffee 系列等。Gary 將頂級精品咖啡與調酒藝術完美結合，調配出層次豐富的精緻口感，隨時隨地享受高質感的微醺時光。

會員限定開幕福利 UCR會員凡於即日起至8月30日期間惠顧任何意式濃縮咖啡飲品，即可免費升級至頂級Geisha咖啡豆！優惠同時適用於新登記會員及現有會員。 Urban Coffee Roaster ifc分店 地址：中環金融街8號國際金融中心商場1樓1032號舖 營業時間： 星期一至五：08:00 – 18:00 星期六日及公眾假期：09:00 – 18:00