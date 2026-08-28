娥羅納英x ztoryhome打造沉浸式展覽 以文字探索自我/$60編織工作坊(有片)

相信不少香港人從小到大，屋企醫藥箱一定有一罐「娥羅納英H軟膏」。無論跌倒擦傷、皮膚乾燥，還是生暗瘡，娥羅納英總會發揮作用！這款經典家庭常備藥膏已經深耕香港七十載，今年品牌特別舉行「70年 · 陪你 · 癒見勇氣」年度企劃，將大家熟悉的護膚產品變成日常隨身護理美學。

娥羅納英聯乘ztoryhome打造療癒展覽 今次娥羅納英更跨界攜手位於西營盤的人氣文化藝術空間ztoryhome，由即日起至2026年9月13日期間，打造極具質感的沉浸式展覽《接住自己：一場探索自我的文字旅程》。現場不單止有超多打卡位，更特別邀請專業催眠治療師擔任顧問，將正念引導融入展覽，甚至錄製聲音導航，帶大家深入內心世界，好好修癒都市人的微細傷痕。

三大主題空間直擊 推開內心房子與自我對話 生活在香港，到底有多久沒有細聽過自己內心聲音？今次展覽以「心靈房子」為概念，將ztoryhome變成正念空間。參加者可以跟著文字、藝術裝置同催眠治療師的聲音導航，逐一走入三個不同氛圍的主題空間，展開一場深度內在旅程。 一樓客廳特別設置「直覺選擇」互動體驗，牆上掛著象徵直覺的畫作，參加者可以憑第一直覺挑選關鍵字，例如月亮、森林、鴨仔或者貓，背後對應著不同的心靈提醒，為這趟潛意識之旅來場熱身。

走到一樓廚房，這裡分為兩大互動區。第一部分「雪櫃門互動」引導觀眾打開屬於內心房子的雪櫃，藉由檢視雪櫃的狀況，細心覺察那些被埋藏已久、期待被照顧的感受與安全感。第二部分「改寫你的內在配方」就似重新梳理生活食譜，大家可以用現場的磁石片同白板筆，卸下不再滋養自己的過期信念，親手調配專屬心靈菜式，更可以掃描QR Code投稿觀展心聲。 至於一樓睡房就藏著最真實的自己。展區設有多塊寫上肯定句的鏡子，比如「Me First, others Later」、「My Peace is NON-NEGOTIABLE」以及「I hug myself everyday」等，鼓勵大家在鏡前前直視自己內心、與inner self合照，建立起既溫柔又堅定的心靈防禦界線。

打卡色彩花園 換領堂食餐飲優惠 穿過心靈房子後，來到色彩繽紛、象徵復原同成長的花園展區。裝置融合花卉擺設與娥羅納英H軟膏，並透過窗貼藝術(Window Art)重現品牌多年來陪伴港人的日常時刻。由輕微燙傷、割傷，到乾燥爆拆同暗瘡護理，默默守護大家的日常生活。 現場更可以免費獲取限量「自我鼓勵花花集點卡」，共有四款包括四葉草、勿忘我、向日葵及宇宙花，每款都配有專屬花語。只要在日常生活中每完成一件愛自己的小事並作紀錄，集滿10個點就可以於ztoryhome地下換領堂食餐飲優惠，優惠期至2026年9月30日。每款集點卡更有專屬飲品搭配建議，大家可以品嚐娥羅納英貓貓造型曲奇及聯乘飲品，享受深層療癒。

超抵$60心靈工作坊！親手編織專屬藥膏網袋 除了展覽之外，娥羅納英更聯乘ztoryhome週日體驗SOUL FOOD CLUB，推出兩大超吸引的限定心靈工作坊，體驗價只需$60。 「網袋編織工作坊」將於2026年8月30日(星期日)下午2時至3時30分舉行，聯乘編織品牌SACRED STITCH，帶領大家體驗一針一線的編織樂趣。參加者可以親手編織出質感溫暖的手作網袋，為11克隨身軟管裝娥羅納英H軟膏度身打造專屬網袋，隨手扣於手袋上非常方便。 另一場「靜心書寫工作坊」則於2026年9月6日(星期日)下午2時至3時30分登場，由ztoryhome創辦人Alice Lee親自帶領參加者體驗書寫靜心，在一筆一劃間梳理思緒，將意識帶回當下。兩個工作坊每節名額只有12人，將於網上公開報名，先到先得，想參與的朋友記得把握機會報名啦！

《接住自己：一場探索自我的文字旅程》展覽 日期：即日起至2026年9月13日 地點：西營盤文化藝術空間 ztoryhome SOUL FOOD CLUB x 娥羅納英H軟膏 限定工作坊 網袋編織工作坊：2026年8月30日14:00 - 15:30 靜心書寫工作坊：2026年9月6日14:00 - 15:30 體驗價：$60 /節