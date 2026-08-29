9月親子活動︱西貢海下細數繁星＋專人拍家庭合照 達人帶路啟發孩子探索宇宙奧秘

暑假即將完結，想與孩子一起遠離城市喧囂，抓住夏天的尾巴，體驗上天下海的自然魅力嗎？天文攝影機構「Take Photo攝影動力」將於9月舉辦兩場《親子觀星》活動。特別選址擁有絕美星空景色的西貢海下，由具備超過20年豐富教學經驗的導師威Sir (Schindler Leung)， 親自帶領大小朋友在無光害的夜空下細數繁星。
日間合照晚間觀星
本次活動採取小團制，內容融合生態導覽、家庭攝影與專業觀星三大範疇。黃昏時分(17:15)於海下集合後，威Sir將引導學員認識海下灣海岸公園的獨特生態。隨行更有隨團專員，在光線最溫柔的時刻，為每個家庭捕捉溫馨合照。
當夜幕低垂，學員將移師至專業觀測站，操作大型天文望遠鏡，親眼觀賞璀璨行星與宇宙。不論是帶著菲手機、數碼相機、或是雙筒望遠鏡，導師都會手把手教學，傳授如何捕捉銀河與認星空的實用技巧，讓小朋友輕易認識星空拍攝技巧，以及預知未來天象，點燃他們探索太空的好奇心。
Take Photo提醒，若活動當日天氣不佳，如天文台發出暴雨或三號以上颱風訊號，學員可於兩年內免費補課，保障消費者權益。由於名額有限，有興趣的家長請立即前往 Take Photo專頁於Google表格填寫資料報名，或透過 WhatsApp洽詢，將有專人聯絡確認名額及付款事宜。
《親子觀星》活動詳情：
日期：9月6日及9月13日(17:15 - 20:00)
地點：西貢海下
費用：$690(費用包括最多三人家庭、輕食、家庭合照) ，額外直屬家庭成員每位$200
前往方法：去程可於西貢市中心坐7號小巴直達
解散方法：回程可電召的士或接送至黃石碼頭/北潭涌
可考慮攜帶器材：手機、數碼相機、超廣角鏡頭、三腳架、雙筒望遠鏡
可選購器材：可另加$380購買Celestron 7 x 50雙筒望遠鏡
詳情及報名：Take Photo
WhatsApp：9282 3305