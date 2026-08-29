9月親子活動︱西貢海下細數繁星＋專人拍家庭合照 達人帶路啟發孩子探索宇宙奧秘

暑假即將完結，想與孩子一起遠離城市喧囂，抓住夏天的尾巴，體驗上天下海的自然魅力嗎？天文攝影機構「Take Photo攝影動力」將於9月舉辦兩場《親子觀星》活動。特別選址擁有絕美星空景色的西貢海下，由具備超過20年豐富教學經驗的導師威Sir (Schindler Leung)， 親自帶領大小朋友在無光害的夜空下細數繁星。

日間合照晚間觀星

本次活動採取小團制，內容融合生態導覽、家庭攝影與專業觀星三大範疇。黃昏時分(17:15)於海下集合後，威Sir將引導學員認識海下灣海岸公園的獨特生態。隨行更有隨團專員，在光線最溫柔的時刻，為每個家庭捕捉溫馨合照。