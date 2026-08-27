銅鑼灣美食｜厚德飯店x Sushi Zinc大廚四手聯乘「華和雅宴」嘗盡12 道菜

高級粵菜厚德飯店行政總廚劉家榮師傅，與人氣鮨店Sushi Zinc主理人梁漢笙師傅，自去年入選「最紅大廚」烹飪比賽最後八強而惺惺相惜。對廚藝滿載熱誠的兩位大廚，將於9月13日至9月15日一連三天舉行四手聯乘「華和雅宴」，合力施展精湛手藝，炮製12道中日元素菜式。

劉家榮師傅精於鮑參翅肚與古法手工粵菜，梁漢笙師傅擅長結合本地海域時令魚鮮與日本季節食材製作廚師發辦。兩位大廚著重細緻技巧，認真得花了兩個月構思菜單和烹調方式，嚴選珍貴稀有食材打造「華和雅宴」。當中的「雲丹金衣」(海膽雞子戈渣)考師傅火候功力，劉師傅用高湯蒸熟再壓成蓉的雞子煮成漿，冷凍後炸，外脆內滑入口融化，伴上北海道馬糞海膽更顯甘甜。「揮墨點雪」(北海道毛蟹大良炒鮮奶烏魚子)也有心思，梁師傅將自家醃製並風乾的日本兵庫縣烏魚子，與手拆的北海道毛蟹肉，跟劉師傅的炒鮮奶融合，奶香更添深邃的海洋鹹香。

銷魂味噌漬蛋黃醬叉燒

靈感來自黯然銷魂飯的「熏脂凝玉」(叉燒‧味噌漬蛋黃醬)，是將厚德的西班牙伊比利亞黑毛豬貴妃肉叉燒，襯上Sushi Zinc的味噌漬蛋黃醬，厚切叉燒肉味重又鬆化無比，更多一重甜香滋味。

菜單的鮑參翅肚亦結合了二人的風格，「雙鮑映輝」奉上兩種演繹的彈牙鮑魚，一款是鎖著鮮味的凍食版中式古法炆南非吉品乾鮑；另一款是熱食日式鮑魚，新鮮赤鮑先以昆布醬油汁煮一日，後以濃郁鮑汁浸兩日至入味。

「脆瓊脂」(紫菜炸花膠釀蝦膠) 用佐賀有明海苔包裹炸成天婦羅，一口嘗出脆、軟、爽三種口感。「瑤池藏珍」菜膽竹笙清湯翅一梳梳足料不欺場；「清酢玄珍」(酢漬遼參件)酸香柔和清新。