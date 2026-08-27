網上熱話｜港爸嫌住家餸唔夠鹹 驚揭老婆一直誤落浴鹽 網民笑稱「最暗黑的料理」

有時出街食飯食得多，都想食下無味精溫暖牌住家餸。不過，若果家中掌廚人比較大頭蝦的話，可能會食到不應該進食的東西。所說的是一位港女在社交平台以「絕望人生」為題發文，指爸爸近日經常覺得媽媽煮餸不夠味，方發現原來媽媽一直擺鳥龍將沐浴鹽當食鹽用，令一眾網民嘩然！

港爸嫌老婆煮餸唔夠鹹 香港人一向講究健康，在家煮飯都會盡量採用較健康的食材和煮法，但有時難免會有意外發生。早前，一位港女在Threads發文，指近日爸爸覺得媽媽煮的餸菜「唔夠鹹」，仲要「加完又加都係唔鹹」，十分奇怪。

驚揭老婆將沐浴鹽當食鹽 因為加極鹽都唔鹹，父女二人決定向掌廚的媽媽了解真相，方發現天大秘密！原來媽媽一直用牛奶沐浴鹽當食鹽用，而且是已過期的成都產浴鹽，產品包裝上更說明只能外用，不可食用。得悉真相後令發文者崩潰表示「有咩絕望得過，原來阿媽一直用緊呢隻鹽加落啲飯菜度」。

網民驚嘆大癲 幸好發文者一家安康 發文者坦言得知媽媽用浴鹽入饌後，拆解「最近個肚一直唔係好舒服」的原因，又指爸爸豁達地表示「人嘅壽命果然係註定的」。事件令一眾網民嘩然，有網民指「大癲，食落有無泡？」、「你呀媽不適合煮飯了，大家一齊外賣開心啲」、「暫時睇過最黑暗嘅黑暗料理」。更有大批網民「恭喜」發文者一家，「你都仲生勾勾真的要感恩」、「恭喜你仲在生」。