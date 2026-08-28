潮汕上乘食材直送！潮庭、潮江春全新菜譜 必食滷水鵝拼盤/香脆蠔仔餅/手打魚蛋春菜

想品嘗地道潮洲菜，講求的是食材本味與師傅的火候功架。最近美心集團旗下的「潮庭」與「潮江春」推出全新潮州菜譜，由入廚逾30年的資深潮汕大廚主理，嚴選潮汕直送食材，以正宗「炸、泡、釀、燴」等傳統技法，重現多款經典正宗潮菜與功夫宴席菜。

經典滷水與功夫宴席菜

潮洲菜的靈魂與經典代表，「滷水鵝拼盤」選用潮汕澄海獅頭鵝，配合秘製滷水慢煮，肉質細嫩，伴碟的鹽滷手作豆腐亦慢火浸透40分鐘，豆香與滷香交織。想試精緻手藝，不妨品嘗「黃金蝦棗拼粿肉卷」，腐皮肉卷炸至金黃香脆，蝦棗則鮮甜彈牙，非常香口；「紅燒海參山瑞裙」則以山瑞鱉裙邊配老雞、金華火腿與海參文火煨製，湯汁釋放天然膠質，口感柔滑豐腴還帶點豬油香，媲美潮州經典的紅燒翅。

潮汕風土家常滋味

菜譜亦注入不少地道風土元素。「潮州蠔仔餅」採用汕尾晨洲蠔仔，以港式大排檔的薄漿煎製，外層金黃香脆，內裡保持鮮甜嫩滑；「砂窩香蔥胡椒雞」打開蓋即撲鼻而來濃郁蔥香，胡椒辛香滲入嫩滑雞肉，暖胃提神；「潮汕崩沙腩手打魚蛋春菜」更見功架，軟糯鬆化的崩沙腩，配上以黃門鱔及馬鮫魚手打製成的彈牙魚蛋，加入微甘的潮汕春菜同煮，湯底鮮甜平衡。