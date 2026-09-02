防曬霜推薦｜防水抗汗又唔易沾衫 3款日本實測高分防曬

香港夏天高溫潮濕，出門5分鐘已經滿身汗，如果防曬霜不夠貼服或防水力不足，就會好容易被汗水沖走，令防曬效果大打折扣。想在外出或玩水時都保持防護，選防曬就不能只看 SPF 和 PA，還要留意防水、抗汗及會否沾染衣物等細節。日本美容雜誌《LDK the Beauty》早前實測多款防水防曬產品，並選出 3 款值得入手的防曬霜，在防水力、掉色程度及紫外線防護率方面均有不錯表現。

選購重點：先看使用場景 日常返工、短時間外出或散步，一般 SPF30、PA+++ 已可應付；如果長時間在戶外、陽光猛烈，或會大量出汗，建議選 SPF30 以上、PA+++ 或 PA++++ 的產品。至於游水、玩水或海邊活動，則應留意包裝上的防水標示，防水星級愈高，代表濕水後防曬力較能維持。 SPF 、 PA 與防水標示有何分別？ SPF 主要反映對 UVB 的防護能力，UVB 容易令皮膚曬紅；PA 則代表對 UVA 的防護，UVA 可穿透至較深層肌膚，亦可經窗戶進入室內。至於「UV 耐水性」則用來顯示產品在濕水或浸水後，防曬效果是否仍能保持。戶外活動愈多，愈需要同時考慮這三項指標。

成分選擇：敏感肌要留神 防曬成分大致可分為紫外線吸收劑及紫外線散射劑。前者質感通常較清爽，但部分人士可能會覺得刺激；後者相對溫和，適合嬰兒或敏感肌使用，不過較易出現泛白。若皮膚一向容易敏感，可優先選擇標明「不含紫外線吸收劑」或「非化學性」的產品。 質地點揀？按膚質和場合決定 乳霜型保濕度較高，適合乾性肌膚或想兼作妝前打底的人，但卸除時要較仔細；乳液型延展性好，貼膚度高，適合日常使用；凝膠型清爽不黏膩，適合怕焗促或油性肌膚人士。不過質地輕薄不等於防水力差，仍要視乎個別產品測試表現。

推薦款式 1 ： Paul & Joe Body Primer Sunscreen Paul & Joe 的身體防曬底霜在測試中表現出色，防水力佳，濕水後仍能維持不錯的覆蓋度。產品亦不易沾染衣物，適合夏天穿淺色衫或外出活動時使用。紫外線防護率達 94.6%，屬整體平衡度高的選擇。 防水性能：略微降低 抗色彩轉移性：幾乎不會發生色彩轉移。 紫外線防護率：94.6%

推薦款式 2 ：雪肌精亮白水感防曬精華乳 雪肌精這款防曬乳在浸水後幾乎沒有明顯變化，防水表現穩定。雖然有輕微泛白，但不算顯眼，日常使用仍算自然。其紫外線防護率達 96.9%，是重視高防護力人士可考慮的一款。 防水性能：防曬霜完好無損，幾乎與測試前狀態相同。 掉色性：會有輕微掉色現象，但不明顯。 紫外線防護率：96.9% 測試表明，它具有出色的紫外線防護性能，能有效阻擋紫外線。

推薦款式 3 ： DHC Perfect UV Mild Sunscreen DHC 這款防曬霜濕水後部分位置防水力稍有下降，但整體仍能保留一定防護。產品不易明顯轉印，即使輕微摩擦亦不易弄污衣物。紫外線防護率為 93.7%，適合想找溫和、實用型防曬的人士。 防水性能：部分地方有所減弱，但整體上仍然有效。 掉色性：有些地方略有褪色，但整體上沒有顏色轉移。輕微摩擦不會造成問題。 紫外線防護率：93.7% 小總結：防曬要夠力，也要用得舒服 選防水防曬時，不必一味追求最高系數，而是要按生活習慣選擇。日常通勤可選清爽易卸的款式；戶外活動或玩水日子，則要把防水力、抗汗力和防紫外線表現一併考慮。若產品同時不易泛白、不黐笠又不易沾衫，才是真正適合香港夏天的實用防曬。