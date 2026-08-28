柴灣新翠商場推親子歷奇 7米飛索+叢林障礙闖關挑戰 中秋可化身嫦娥玉兔飛越月亮

臨近開學，想讓小朋友趁暑假尾聲放電，柴灣新翠商場即日起至9月27日推出「出發！歷奇之旅」，於L1中庭設置7米長「森林飛索」及「越野叢林」障礙挑戰。9月12日起更配合中秋節加入「嫦娥奔月」特別企劃，小朋友可化身嫦娥或玉兔飛越飛索，與高掛半空的月亮同框。



7米飛索＋叢林障礙 小朋友挑戰體能 「出發！歷奇之旅」適合3歲或以上、身高90cm至140cm的小朋友參加。有全長7米的「森林飛索」，飛索滑道離地約3.5米，小朋友可由高處滑翔而下，體驗飛越叢林的感覺。 「越野叢林」則有攀石牆、繩網陣等障礙，參加者需要逐一跨越關卡，考驗體能、手腳協調及解難能力。The Point會員即日起至9月27日以電子貨幣即日消費滿$200，或以500 The Point積分，即可參加一次「出發！歷奇之旅」，免費體驗兩項設施各一次。完成「越野叢林」挑戰並於2分鐘內過關，更可獲便攜旅行收納袋及SKECHERS $100購物優惠券各1份。





中秋化身嫦娥玉兔 飛越7米飛索奔向月亮 中秋節臨近，商場由9月12日至27日加推「嫦娥奔月」特別企劃，屆時月亮裝置會設於飛索滑道上方，小朋友可換上嫦娥或玉兔造型，飛越7米飛索與月亮同框。 9月12日至20日逢星期六、日，以及9月25日中秋節當日，參加者於指定時段拍下與月亮同框的照片或影片並上載至個人公開社交媒體，即可獲個人化專屬燈籠一個，燈籠亮起後會投影出參加者的名字。參加名額有限，先到先得。 同期參加「尋月任務」，在歷奇叢林內找出藏起來的月亮，成功完成任務即可獲精美禮品一份。





「出發！歷奇之旅」活動詳情 日期：即日起至9月27日

時間：中午12時至下午6時

地點：新翠商場L1中庭

參加資格：3歲或以上、身高90cm至140cm、體重20kg至80kg

參加方法：The Point會員即日以電子貨幣消費滿$200，或以500 The Point積分參加一次 *參加者須穿著合適運動服、褲，以及可繫緊、包踭包趾的運動鞋。 「中秋燈籠個人化訂製」參加詳情： 日期：9月12日至20日（逢星期六及日）及 9月25日（中秋節當日） 時間：1 – 5 pm 地點：新翠商場中庭 參加方法：The Point會員以指定消費或積分可訂製個人化專屬燈籠1個。即日以電子貨幣消費滿HK$300或以1,000 The Point積分參加或歷奇之旅參加者與月亮同框拍下飛翔英姿，並將影片或相片上載至個人公開社交媒體，即可獲個人化專屬燈籠1個。燈籠數量有限，換完即止。