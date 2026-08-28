親子好去處｜藝發局推「城中藝遊：重遊大坑」 工作坊/導賞團認識大坑古與今

大坑的縱橫街巷匯聚了百年火龍香火及歷史建築。想深入認識大坑的古與今？香港藝術發展局舉辦「城中藝遊：重遊大坑」，將於年9月19日至10月31日帶領市民透過藝術裝置、手工藝工作坊、古蹟、社區導賞團及自助遊體驗，感受大坑的文化溫度。
以風箏形態展示客家花帶經典圖案
活動集合一系列的體驗，當中包括手作體驗和導賞團，十分適合一家大細參與。編織藝術家蕭俞延續「大坑小城」的創作，以另類風箏形態展出客家花帶的經典祝福圖案——「欖仔」（橄欖形、菱形圖案），創作出全新編織作品《形彩編編》。自問是手作達人的你，不妨參加3大工作坊，包括「大坑滋味手工香工作坊」、「大坑神獸紙塑工作坊」及「大坑迷你小火龍紮作工作坊」，挑戰親手製作神獸紙塑和大坑標誌性的小火龍。
專人帶領看大坑百年歷史
當然少不了導賞團，建築研究學者黎雋維博士及資深廣播員葉泳詩將會帶領參與者穿過大坑的橫街窄巷，認識大坑從客家村落發展至今的多元建築風貌，以及大坑百年蛻變、火龍傳統、多元族群故事及社區人情。
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