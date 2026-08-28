親子好去處｜藝發局推「城中藝遊：重遊大坑」 工作坊/導賞團認識大坑古與今

大坑的縱橫街巷匯聚了百年火龍香火及歷史建築。想深入認識大坑的古與今？香港藝術發展局舉辦「城中藝遊：重遊大坑」，將於年9月19日至10月31日帶領市民透過藝術裝置、手工藝工作坊、古蹟、社區導賞團及自助遊體驗，感受大坑的文化溫度。

以風箏形態展示客家花帶經典圖案

活動集合一系列的體驗，當中包括手作體驗和導賞團，十分適合一家大細參與。編織藝術家蕭俞延續「大坑小城」的創作，以另類風箏形態展出客家花帶的經典祝福圖案——「欖仔」（橄欖形、菱形圖案），創作出全新編織作品《形彩編編》。自問是手作達人的你，不妨參加3大工作坊，包括「大坑滋味手工香工作坊」、「大坑神獸紙塑工作坊」及「大坑迷你小火龍紮作工作坊」，挑戰親手製作神獸紙塑和大坑標誌性的小火龍。