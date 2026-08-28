松屋殺入葵廣開分店明撼同層吉野家 吉野家推$35起牛肉拌拉麵餃子餐還擊

超人氣日本牛肉飯過江龍松屋Matsuya，攻港兩年繼續擴展版圖，剛於7月進軍荃灣富華中心力撼樓下吉野家之後，即將於8月31日殺入葵涌廣場3樓開設第七間分店，舖位位於同層吉野家斜對面，再度明撼吉野家。兩大日本知名過江龍牛肉飯之戰，雙方有咩戰略？即睇下文！

松屋力攻福岡明太子醬牛肉飯 松屋Matsuya葵涌廣場新店將於早上9時開始營業，提供牛肉飯或即食麵早餐。每間分店餐牌選擇一樣，近期主攻三款明太子蛋黃醬口味牛肉飯，選用福岡縣產明太子製作，分別再配上香蔥、芝士、日本山藥泥，由細size$49起至LL size$80不等；另設明太子蛋黃醬雞肉定食及新品親子丼（滑蛋雞肉飯）。一系列芝士焦點新品還有濃厚鬆軟芝士咖喱蛋包飯、牛肉味咖喱飯配芝士漢堡、芝士太陽蛋布朗醬漢堡定食；又為注重健康減碳人士提供白飯轉低卡西蘭花的選擇。

另外亦有為巨胃人而設雙倍肉量的燒牛肉、燒牛五花、燒豬五花定食，更備有3倍肉量的富士山牛肉定食，滿足食肉獸。兒童餐則有迷你牛肉飯配盒裝果汁，只售$19，不過只限堂食。

網民盼望松屋港島開分店 葵廣開新店消息一出，網民紛紛表示支持，笑稱「同吉仔死過XD」。不少居住其他區的市民表示，希望松屋可以考慮港島南區、北角、大埔、將軍澳開設分店。 松屋 葵涌廣場店【8月31日開幕】 地址：葵芳葵富路7號葵涌廣場3/F 88號舖

營業時間：早上9時至晚上10時（最後落單晚上9時30分）

交通 : 葵芳站E出口徒步約2分鐘

吉野家搶客！持樂悠咭長者減$8優惠 至於本身在葵涌廣場3樓早有分店的吉野家，面對當前勁敵作出甚麼反撃？全線吉野家頻頻推出優惠搶客，首要對象是持樂悠咭的長者。其中「828樂悠節・吉野家×八達通長者限定・三重驚喜大激賞」優惠包括： 第一賞：今日8月28日一日限定$28優惠價歎人氣丼飯套餐（原價高達 $38），長者憑樂悠咭即享海苔粟米煎雞丼（中）或海苔粟米牛肉丼（中）+日式雞肉炸餃子（3隻）或時菜+凍日本茶。不過優惠數量有限，售完即止

第二賞：今日8月28日起至9月10日全日任何時段，憑樂悠咭惠顧滿$68，即減$8！ 第三賞：今日8月28日起至9月10日，八達通大派828萬現金回贈，只要用樂悠咭於吉野家及其他參與商戶單次消費滿$100，就可享$8現金回贈，每張樂悠咭最多可賺$800！ 提一提大家，以上優惠適用於指定吉野家香港分店，不可與其他推廣優惠、折扣同時使用。

828樂悠節・吉野家×八達通長者限定・三重驚喜大激賞（Yoshinoya Hong Kong官方Facebook圖片）

$35起歎牛肉拉麵+餃子+茶飲 此外，吉野家大推「深宵食堂」抵食系列套餐，晚市8點半後，$35起就歎到海苔粟米牛肉拌拉麵、日式雞肉炸餃子及凍日式茶；其他主食選擇更有海苔粟米牛肉丼(中)及雞扒昆布鰹魚湯拉麵。而餐種及飲品供應則以個別分店為準。大家享用優惠前最好先參閱「香港吉野家Yoshinoya Hong Kong官方Facebook」就最安心！

晚市8點半後，$35起就歎到海苔粟米牛肉拌拉麵、日式雞肉炸餃子及凍日式茶。（Yoshinoya Hong Kong官方Facebook圖片）