Pokémon RUN 30 Hong Kong 明年登陸香港！挑戰三大屬性道館＋搜集60隻寶可夢 早鳥報名優惠送公仔

為慶祝寶可夢 Pokémon 30周年，香港將於明年首次舉行全新冒險主題跑「Pokémon RUN 30 Hong Kong」。活動以「與寶可夢一起奔向未來！」為主題，特設個人組、二人組及家庭組的 2 公里非計時賽，更有《Pokémon GO》虛擬聯動任務。現場不僅設有巨型充氣打卡位及熱鬧的寶可夢巡遊，更推出極具收藏價值的限定跑手包與獨家周邊商品。活動將於2026年9月1日公開報名，首四日報名更可免費獲得Pikachu肩膀公仔，寶可夢迷絕對要把握機會！

「Pokémon RUN 30 Hong Kong」將於 2027 年 1 月 23 日至 24 日強勢登陸香港科學園！本次 2 公里非計時賽特別劃分個人組、二人組及家庭組，適合不同年齡層的粉絲參與。每位參加者在報名時即可挑選心儀的夥伴寶可夢，結伴踏上賽道。路線沿途精心設置了草、火、水三大屬性道館（GYM）障礙賽，參加者需要手腳並用突破重重趣味關卡，成功過關即可贏取專屬「Pokémon RUN 30 道館徽章」，象徵與夥伴寶可夢共同完成進化考驗。除了趣味障礙賽，賽道沿途有多達 60 隻 Pokémon 驚喜現身，從初代「關都地區」到第九代「帕底亞地區」，讓大家與心愛的寶可夢合照打卡，並收集 Pokémon 貼紙留念。順利衝線的訓練家，更會獲頒極具質感的「Pokémon RUN 30 完賽獎牌」，將這份三十周年的專屬榮耀帶回家！

粉絲必備實體跑手包

每位成功報名的訓練家均可獲得一份實體跑手包，內容非常豐富，除了包括印有特別設計的 Pokémon RUN 30 跑手 Tee、輕便實用的束繩袋、精靈球主題電話臂套以及專屬屬性號碼布（草/火/水）外，更附送Pokémon RUN 貼紙收集卡、Pokémon RUN 變圖卡（最初的夥伴）以及寶可夢集換式卡牌遊戲超級進化擴充包「30th CELEBRATION」2 包，誠意十足！

即睇早鳥報名優惠！

「Pokémon RUN 30 Hong Kong」將於2026年9月1日開放公眾報名。於公眾報名首四日內成功完成報名的訓練家，可免費獲得一個「Pokémon RUN 30 Pikachu肩膀公仔」。公仔可放在肩膀位置，造型小巧可愛，適合在活動當日配搭跑手服或帶到不同打卡位拍照。早鳥禮物數量有限，送完即止。