26/27年度馬季9.6開鑼 郭富城現身獻唱主題曲 入場即送馬季賽事月曆

郭富城現身獻唱 入場即送月曆！

馬會推出多項活動，與馬迷迎接新賽季來臨。四大天王之一的郭富城將會將以「馬年大使」的榮譽身份現身，首度獻唱馬會年度主題曲《衝衝衝》。新歌以充滿動感與正能量的樂章，弘揚「人馬合一、勇往直前」的拼搏精神，為歌迷注入滿滿的正能量。

在9月6日開鑼日下午3時30分前入場的人士，即可獲贈「2026/27馬季賽事月曆」，假如入場人士在敲鑼點集齊指定印章，更可有機會換領下個賽馬日的餐飲券，延續好運。當日亦上演10場賽事，包括馬王「嘉應高昇」首次於新賽季亮相的三級賽「香港特區行政長官盃」。