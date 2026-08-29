26/27年度馬季9.6開鑼 郭富城現身獻唱主題曲 入場即送馬季賽事月曆

2026/27年度馬季將於9月6日星期日開鑼，今年繼續推出連串活動為新賽季拉開序幕。「馬年大使」郭富城將於開賽日當日現身馬場，獻唱馬會年度主題曲《衝衝衝》，當日入場人士更可免費獲贈全新「2026/27馬季賽事月曆」，各位馬迷萬勿錯過！
郭富城現身獻唱 入場即送月曆！
馬會推出多項活動，與馬迷迎接新賽季來臨。四大天王之一的郭富城將會將以「馬年大使」的榮譽身份現身，首度獻唱馬會年度主題曲《衝衝衝》。新歌以充滿動感與正能量的樂章，弘揚「人馬合一、勇往直前」的拼搏精神，為歌迷注入滿滿的正能量。
在9月6日開鑼日下午3時30分前入場的人士，即可獲贈「2026/27馬季賽事月曆」，假如入場人士在敲鑼點集齊指定印章，更可有機會換領下個賽馬日的餐飲券，延續好運。當日亦上演10場賽事，包括馬王「嘉應高昇」首次於新賽季亮相的三級賽「香港特區行政長官盃」。
全新周邊精品登場
多款全新體驗同步登場。馬會推出全新「升級版馬年打氣套裝」，粉絲入手套裝，即可額外獲贈以馬場街道牌為設計靈感的指定「馬場珍藏版八達通卡」、限量版愛賽馬襟章和「馬年打氣日曆」紀念印章小冊子。在指定賽馬日入場的套裝持有人更可享有專屬禮遇，持有人出席3個賽馬日及集齊指定印章，即可兌換指定迷你馬公仔2隻；出席5個賽馬日及集齊指定印章，更可參與幕後導賞團，深入探索賽事背後的故事。
「2026/27馬季開鑼」詳情
日期：
2026年9月6日（星期日）
時間：
上午10 時30分開放入場
上午11 時15 分活動開始
下午12 時30分首場開跑
地點：
沙田馬場
查詢電話：
1817
馬場公眾設施訂座
由8 月21日起，歡迎到www.bookingrc.hkjc.com預先訂座馬場公眾設施，享受非凡的賽馬體驗。
備註：
入場及投注人士須年滿十八歲，切勿沉迷賭博。
活動當天沙田馬場將實施人流管理措施，請遵守工作人員指示。
活動開始時間為暫定時間。賽程、排位、活動安排及優惠內容可能不時更改或取消，以香港賽馬會公佈為準。活動當天沙田馬場將實施人流管理措施，請遵守工作人員指示，詳情請參閱活動主題網頁。圖片只供參考。活動詳情、細則及條款請參閱活動主題網頁：https://shorturl.at/LbWeW