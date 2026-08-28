網上熱話｜顧客網購大閘蟹揀「免費代蒸」服務 貨到後突要求退錢：以為有人上嚟整

相信不少人都是大閘蟹控，近年越來越多供應商提供送貨服務，只需網上落單並選擇收貨時間，大閘蟹就會由專人送到府上。更有店家會提供「免費代蒸」服務，方便食客可以即刻食，省下處理的工序及時間。不過，近日有食客就誤會了「免費代蒸」的意思，在收到已經蒸熟的大閘蟹後，竟要求退貨兼退錢，引起網民熱烈討論。

顧客問店家大閘蟹何解已蒸熟 現時越來越多供應商賣大閘蟹，食客只需要在網上選購並揀送貨時間，安坐家中就可以食到大閘蟹，更有店家提供「免費代蒸」服務，幫你蒸埋先送上門，夠晒方便。早前，一間賣大閘蟹的店舖就在Instagram限時動態中，分享一位顧客明明落單時選擇了「免費代蒸」服務，但收到貨後就唔滿意，更質問店家「點解啲大閘蟹送嚟係已經熟咗？」

自認搞錯卻要求退貨退錢 店家只好解釋指「因為你落單嘅時候有揀到係免費代蒸熟嘅服務，所以你收到嘅係蒸熟咗嘅蟹」，惟顧客原來誤會此服務的內容，反問「唔係有人上我到現場整？我諗住你喺我屋企整熟啲蟹」。雖然店家耐心表示「免費代蒸呢個服務係我哋喺門市整完之後安排送貨的，並不是指上門代料理」，但顧客仍然唔滿意，更要求「你找人嚟拎返走，退錢俾我，我唔要啦，我搞錯咗」。

店家拒絕退款 店家無奈地回應「落單嘅時候客人你係揀咗代蒸熟，所以我哋都係按照訂單咁樣去處理」，並拒絕其退款要求，「啲蟹已經蒸熟咗同埋送到手上，我哋呢邊暫時冇辦法就住呢個情況去做退款」。店家回應對方一直保持態度有禮。

網民笑爆肚：點解可以咁蠢？ 可能因為事件太滑稽，有網民轉載至Threads討論，狠批顧客「佢自己搞錯，一句唔好意思都無？仲命令人上黎拎返佢」、「癲架喎」。亦有網民爆笑指「海味代浸果啲係咪上你屋企坐成晚等啲海參淋曬先走」，又嘲笑「咁中藥代煎係上你屋企睇火煲藥」、「點解有啲客可以西到咁嘅地步，或者唔係西只係蠢」。