喜來登酒店秋日限定下午茶 $253.5起歎蜂蜜葡萄甜鹹點 兼送APIVITA護膚套裝

踏入秋季，香港喜來登酒店與希臘天然科研護膚品牌 APIVITA 合作，於9月1日至11月30日在酒店頂層視佳廊（Sky Lounge）推出秋季限定下午茶。套餐以蜂蜜及葡萄為靈感，加入多款希臘及地中海風味鹹甜點心，並附送APIVITA護膚體驗套裝及門店邀請卡。



蜂蜜葡萄甜點 加入多款秋日口味 甜點包括 APIVITA 葡萄馬卡龍，以紫色法式蛋白餅包裹葡萄汁甘納許；梅洛葡萄啫喱杯則以梅洛釀酒葡萄榨汁製成，帶濃郁葡萄香氣。 蜂蜜忌廉蛋糕以胡桃蛋糕配杏桃果醬、蜂蜜及忌廉；蜂蜜杏仁瑪德蓮則加入天然蜂蜜及杏仁，口感柔軟。另一款喜來登經典藍莓芝士蛋糕，以芝士、牛油餅底及藍莓果醬組合，帶果酸及奶香。 地中海鹹點 煙三文魚配希臘乳酪青瓜醬 鹹點包括煙三文魚希臘比得包，以煙三文魚配希臘乳酪青瓜醬（Tzatziki）；地中海茄子醬配香脆多士，將烤茄子蓉加入橄欖油、紅菜頭及香草。

車厘茄蜂蜜芝士撻以蜂蜜乳清芝士配新鮮車厘茄；希臘車厘茄芝士青瓜串則加入菲達芝士及黑橄欖。香脆薯絲炸蝦卷以薯絲包裹蝦肉，內餡加入蛋黃醬、菲達芝士及芝麻菜。

可加配雞尾酒、香檳 亦有無酒精飲品 下午茶可選精選茶茗、咖啡或果汁，另可付費升級飲品。加HK$40可選 Rosy Hibiscus 洛神花玫香雞尾酒，以 Chardonnay 白葡萄酒配洛神花及玫瑰；不喝酒則可選 Berries Blossom 紅莓初綻，以薑啤、士多啤梨、蔓越莓汁及青檸汁調製。 另外可加HK$110升級至 Barons de Rothschild Brut 香檳乙杯；兩位或以上預訂下午茶，可用HK$388升級至一瓶精選氣泡酒。





玫香洛神花 Rosy Hibiscus (左)，紅莓 初綻 Berries Blossom (右)

每位送APIVITA體驗套裝 完成皮膚測試可再換護膚品 購買下午茶，每位可獲APIVITA膠原緊緻禮物套裝及門店邀請卡。體驗套裝包括蜂膠緊緻膠原精華體驗裝及葡萄抗皺緊膚面膜8ml。 持門店邀請卡可免費預約一次專業皮膚測試，完成測試後可換領蜂皇漿緊緻活膚面膜8ml及蜂膠緊緻膠原輕柔面霜15ml；購買正價產品滿HK$350，再可減HK$50。整套護膚禮品及優惠總值HK$360。

9月至11月底限定 網上預訂享75折 「APIVITA 秋語蜂萃膠原下午茶」由2026年9月1日至11月30日供應，時間為每日下午2時30分至5時30分，價格HK$338起一位、HK$676起兩位。於香港喜來登酒店網上商店預訂，更可享75折優惠。



