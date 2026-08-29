網上熱話｜港媽贈龍鳳鈪賀兒子娶妻 婚後要求交還被拒 發文狠批：反骨無情！

娶新抱理應是一件開心的事，相信所有父母都希望看到子女幸福快樂，但有時與金錢財產掛鉤的話，親情關係可能會隨時破碎。早前，一位媽媽在社交平台嬲爆發文，原來因為想取回當年兒仔結婚所贈的龍鳳金鈪被拒，因而在網上狠批阿仔「反骨無情」、「禽獸不如」、「狼子野心」，引來大批網民熱議。

圖片來源：Instagram@sukman lam

港媽贈龍鳳鈪 卻要求自己保管 早前，一位港媽在Threads揚言「真係好心痛，唔知自己做錯啲咩，會養出一個咁反骨無情嘅仔」。事源這位媽媽當年在兒仔結婚時，曾送贈一對價值約3萬蚊的龍鳳金鈪，惟事後諗諗下認為「擺喺新抱同新抱媽媽個保險箱入面唔好」，因而「好心同個仔講，想叫佢放喺我同佢嘅保險箱等我可以保管返，而且間唔中自己想拎出嚟睇吓都得」。

被拒後公開發文狠批阿仔 以為阿仔聽到後會欣然配合，豈料他斷言反對，而此舉令發文者極度不滿，狠批「我付出咗咁多，供書教學，養到佢咁大，而家只係想好心幫手保管返對金鈪，佢竟然唔肯！正一禽獸都不如！狼子野心！」又解釋指「當日佢結婚，我送對龍鳳鈪時已經話左對龍鳳鈪係畀佢哋兩個，唔係淨係畀個新抱」、「理應係代表我個仔有50%，新抱有50%」、「既然我個仔有份，咁即係我都有份啦，咁我有份，有咩理由唔可以畀我保管？」

網民唔撐留言鬧爆 發文者不滿「點解我問個仔攞返時，佢居然話龍鳳鈪係應該畀新抱？佢有無放我呢個阿媽在眼內？」帖文引起網民關注，大部分網民均不認同其觀點，反斥「送咗出去又要攞返嚟保管咁都得？咁當初就咪鬼送啦，真係夠晒cheap 」、「送出去又要保管，你早出聲，我做仔會叫你咪X送」、「你都送咗俾佢，點解你要保管返呢，同埋佢嘅嘢佢想點咪點，唔好直接就話佢貪錢啦」。亦有網民嘗試藉此剖析發文者心理，「表面係金器之爭，實質係覺得個仔俾人搶咗……已經很多人鬧你了，我反而想勸你一句：汝之執念而至瞋恨，應慎之戒之，否則他朝將成大憾」。