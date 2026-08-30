一紙輕鬆備料煮飯！本地超市推10款「食譜料理紙」 按圖示放食材即可炮製大廚滋味

自問是廚房新手或忙碌上班族，對煮食一竅不通和無暇入廚？屈臣氏集團旗下超市GREAT Food Hall推出全新《The Gourmet Cooking Paper 一「紙」入廚烤焗紙 》。產品將「專業食譜」、「食材圖解指引」及「高質感料理紙」融合為一。用家只需按照圖解指示，在料理紙上放上食材，簡單5步即可從容炮製佳餚，最適合美食愛好者！

已預先 規劃食材份量 毋須額外量度 一紙輕鬆煮大餐 每套烤焗紙收錄10款由百佳超級市場行政總廚張倩敏（Charmaine Cheung） 設計和推薦的菜式，當中包括菜式和甜點。最吸引的是，每款烤焗紙經已預先規劃食材份量和位置，用家毋須以電子磅或量杯量度份量，只須按照圖示擺放，最後直接放入焗爐烤製即可，十分方便。各位家長不妨入手，與小朋友一同享受煮食的樂趣。

在限期內，顧客入手任何產品滿HK$100，並同時選購《The Gourmet Cooking Paper 一「紙」入廚烤焗紙》食譜，全單即額外減多HK$5。 《The Gourmet Cooking Paper 一「紙」入廚烤焗紙》 售價：每套HK$38 FUSION、TASTE、FOOD PARC、GREAT Food Hall等百佳旗下指定超級市場門市有售