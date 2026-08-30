網上熱話｜24歲中學畢業港男月賺22k 堅稱讀大學無用「出嚟人工低過我」 網民嘲：好短視

每個人的生涯規劃及人生際遇都不同，在社會浮浮沉沉抑或是力爭上游，全部都取決於個人選擇與價值觀。雖然香港地大學生越來越多，但不時仍會有人爭論讀大學到底是否對前途有幫助？早前，一位18歲中學畢業後未有讀大學、現年24歲的港男發文堅稱讀大學無用，只因大學畢業生「出嚟人工低過我」，引起網民留言群起嘲笑。

24歲中學畢業港男月賺22k 早前，一位自稱現年24歲，自18歲中學畢業後就開始出來社會工作，未有讀大學的港男在Threads以「社會大學」為題發文，直指「尋日同個fg傾計，佢同我講冇degree會輸蝕，但我真係唔知輸咗喺邊」，全因未有讀大學的他現時「月入22k」，「我心入面計一計條數，你22歲畢業先開始做野，我嗰陣已經有4年經驗，仲升過一次職」、「你大學畢業入公司，Excel又要人教、email又要人改，人工20k都比多你啦」、「我24歲22k加5、6年經驗，仲唔使交幾十萬學費，計落其實幾難輸」。

堅稱讀大學無用：出嚟人工低過我 發文者對自己信心爆爆，開口埋口批評讀大學無用兼浪費金錢時間，又自豪表示「有時見到啲人讀完4年畢業，出嚟人工仲低過我」、「但就好自豪咁話自己有degree，我心諗，你話點話點好啦哈哈，可能個degree真係值錢嘅，只係未反映喺人工度啫」。

網民群嘲：好短視 發文者以自己的月薪，以及未有讀大學所節省的時間及學費，自豪自己月入22k比很多大學畢業生賺得多，但一眾網民卻持相反看法。有網民理性分析指「短期內你可以鬥贏一個fg，但如果10年之後fg都仲未超過你嘅話只係個fg太渣」、「如果你既人生只係計到去30歲就係嘅」、「十年後人工上四萬、六萬、十萬，冇degree會難好多啊，除非你一世而家呢個人工都冇問題啦，或者自己創業」。更有大批網民嘲諷「你咁諗絕對係Deserve你而家嘅學歷」、「做6年得22K好心你就收番埋啦，你點話點好啦哈哈哈」。