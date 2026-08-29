著數優惠｜「味遊新⻄蘭」盛典登陸百佳＋TASTE！聯乘新⻄蘭貿易發展局 即睇三重購物激賞 迷你市集免費試食

新⻄蘭貿易發展局（NZTE）聯同百佳超級市場，由即日起至9月24日於全港推出「味遊新⻄蘭」盛典，帶大家一次過嚐遍南半球風味！ 活動不但邀請到人氣歌手許廷鏗（Alfred）與知名Foodie KOL李凱賢（Brian）坐鎮星級直播室開箱試食，又一城TASTE門市更特設期間限定的「迷你市集」，帶來多款主題遊戲與免費試食體驗，著數優惠大家切勿錯過！

又一城 TASTE 獨家「迷你市集」互動遊戲＋免費試食 如果想要一站式體驗南半球的飲食文化，由即日起至9月6日期間，必定要親臨又一城TASTE門市的獨家限定「迷你市集」。現場精心佈置特色主題展位，氣氛熱鬧，更設有富有趣味的互動遊戲讓大眾參與。推廣員會在場親身示範多款精選食材的美味配搭，並提供豐富的免費試食環節。顧客可以在發掘優質食材之餘，零距離品嚐來自新西蘭的天然風味，親身感受當地純淨飲食文化。

門市及 PNS 網購同步推出「三重購物重磅賞」 第⼀賞：【⼜⼀城⾨市及 PNS 網購獨家】即減 $80 現⾦回饋 凡於⼜⼀城 TASTE ⾨市或 PNS 網購購買指定新⻄蘭品牌產品滿 $280，即享 $80 折扣。 第⼆賞：【⼜⼀城⾨市及 PNS 網購獨家】尊尚禮品套裝免費換領



凡於⼜⼀城 TASTE ⾨市或 PNS 網購購買指定新⻄蘭品牌產品滿 $500，即可免費獲贈精美禮品套裝#⼄ 份（數量有限，送完即⽌）。 #精美禮品套裝包括 Whittaker’s 迷你裝森林莓果朱古⼒180克、Whittaker’s香濃⽜奶朱古⼒條 25克、Huntley & Palmers 原味奶油梳打餅 230克、Red Seal⼩蘇打牙膏100克、Comvita蜂膠⼝腔噴霧 20毫升、Healtheries⾼效氨基葡萄糖 +薑黃 (60粒裝)，總值接近港幣 $500元。

第三賞：【指定⾨市及 PNS 網購】逾 25 個品牌獨家折上折 集合超過 25 個新⻄蘭優質品牌，於指定⾨市*及 PNS 網購推出個別獨家折扣及超值加購優惠，範疇涵蓋天然蜜糖、健康食品、休閒零食、乳製品、植物奶及名莊葡萄酒等。



指定⾨市包括： •百佳超級市場：澳⾨花城、頌富商場、置富嘉湖； •TASTE：合和中⼼、黃埔花園、⼜⼀城、屯⾨市廣場 (TASTE x FRESH)、東薈城、澳⾨星皓廣場； •FUSION：跑⾺地、清⽔灣、康樂園、碧瑤灣、福陞閣、陽明⼭莊、Centro、愛琴海岸、禮頓中⼼、愉景灣、數碼港、輝煌臺、花園道、⾚柱⼤街、映灣園、海韻花園、⻄貢花園；

•food le parc ⻑江中⼼、華蘭中⼼ •FOOD PARC：灣仔合和酒店·商場 •Great Food Hall : 太古廣場 *優惠數量有限，先到先得，優惠受條款及細則約束。

逾百個新西蘭產品 即睇精選貨品！ 今次活動匯聚全方位天然選品，由美酒佳釀、精選零食、乳品植物奶，以至生鮮食材及健康食品應有盡有，攜手新⻄蘭優質品牌呈獻近百款產品，即睇多款精選貨品介紹！

味遊新⻄蘭盛典（NZTE × 百佳超級市場）

日期：2026年8月28日至9月24日

又一城TASTE限定「迷你市集」日期：2026年8月28日至9月6日