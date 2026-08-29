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出版：2026-Aug-29 08:00
更新：2026-Aug-29 08:00

著數優惠｜「味遊新⻄蘭」盛典登陸百佳＋TASTE！聯乘新⻄蘭貿易發展局 即睇三重購物激賞 迷你市集免費試食

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著數優惠｜「味遊新⻄蘭」盛典登陸百佳＋TASTE！聯乘新⻄蘭貿易發展局 即睇三重購物激賞 迷你市集免費試食

著數優惠｜「味遊新⻄蘭」盛典登陸百佳＋TASTE！聯乘新⻄蘭貿易發展局 即睇三重購物激賞 迷你市集免費試食

新⻄蘭貿易發展局（NZTE）聯同百佳超級市場，由即日起至9月24日於全港推出「味遊新⻄蘭」盛典，帶大家一次過嚐遍南半球風味！ 活動不但邀請到人氣歌手許廷鏗（Alfred）與知名Foodie KOL李凱賢（Brian）坐鎮星級直播室開箱試食，又一城TASTE門市更特設期間限定的「迷你市集」，帶來多款主題遊戲與免費試食體驗，著數優惠大家切勿錯過！

又一城 TASTE 獨家「迷你市集」互動遊戲＋免費試食

如果想要一站式體驗南半球的飲食文化，由即日起至9月6日期間，必定要親臨又一城TASTE門市的獨家限定「迷你市集」。現場精心佈置特色主題展位，氣氛熱鬧，更設有富有趣味的互動遊戲讓大眾參與。推廣員會在場親身示範多款精選食材的美味配搭，並提供豐富的免費試食環節。顧客可以在發掘優質食材之餘，零距離品嚐來自新西蘭的天然風味，親身感受當地純淨飲食文化。

1. 新西蘭貿易發展局 x 百佳超級市場「味遊新西蘭」盛典載譽歸來 2. 「味遊新西蘭」呈獻近百款新西蘭優質品牌產品，此為部分重點品牌

門市及 PNS 網購同步推出「三重購物重磅賞」

第⼀賞：【⼜⼀城⾨市及 PNS 網購獨家】即減 $80 現⾦回饋 

凡於⼜⼀城 TASTE ⾨市或 PNS 網購購買指定新⻄蘭品牌產品滿 $280，即享 $80 折扣。 

第⼆賞：【⼜⼀城⾨市及 PNS 網購獨家】尊尚禮品套裝免費換領

凡於⼜⼀城 TASTE ⾨市或 PNS 網購購買指定新⻄蘭品牌產品滿 $500，即可免費獲贈精美禮品套裝#⼄

份（數量有限，送完即⽌）。 

#精美禮品套裝包括 Whittaker’s 迷你裝森林莓果朱古⼒180克、Whittaker’s香濃⽜奶朱古⼒條 25克、Huntley & Palmers 原味奶油梳打餅 230克、Red Seal⼩蘇打牙膏100克、Comvita蜂膠⼝腔噴霧 20毫升、Healtheries⾼效氨基葡萄糖 +薑黃 (60粒裝)，總值接近港幣 $500元。 

第三賞：【指定⾨市及 PNS 網購】逾 25 個品牌獨家折上折 

集合超過 25 個新⻄蘭優質品牌，於指定⾨市*及 PNS 網購推出個別獨家折扣及超值加購優惠，範疇涵蓋天然蜜糖、健康食品、休閒零食、乳製品、植物奶及名莊葡萄酒等。

指定⾨市包括： 

•百佳超級市場：澳⾨花城、頌富商場、置富嘉湖； 

•TASTE：合和中⼼、黃埔花園、⼜⼀城、屯⾨市廣場 (TASTE x FRESH)、東薈城、澳⾨星皓廣場； 

•FUSION：跑⾺地、清⽔灣、康樂園、碧瑤灣、福陞閣、陽明⼭莊、Centro、愛琴海岸、禮頓中⼼、愉景灣、數碼港、輝煌臺、花園道、⾚柱⼤街、映灣園、海韻花園、⻄貢花園； 

•food le parc ⻑江中⼼、華蘭中⼼ 

•FOOD PARC：灣仔合和酒店·商場 

•Great Food Hall : 太古廣場 

*優惠數量有限，先到先得，優惠受條款及細則約束。

逾百個新西蘭產品 即睇精選貨品！

今次活動匯聚全方位天然選品，由美酒佳釀、精選零食、乳品植物奶，以至生鮮食材及健康食品應有盡有，攜手新⻄蘭優質品牌呈獻近百款產品，即睇多款精選貨品介紹！

Woodland 走地雞蛋 Justine's Cookies 巧克力碎蛋白曲奇60g Mother Earth 紐西蘭天然花生醬 (幼滑) Comvita UMF 10+ 麥蘆卡蜂蜜250克 Chesdale 低脂芝士 Whitestone Cheese 溫莎藍芝士 (1) Musashi 蛋白威化朱古力40g (1) Picky Juice 紐西蘭雜莓果昔 Raglan 天然希臘風味無乳製椰子乳酪 Dad's Pie 牛油咖喱雞肉批 Bluefrog 生酮杏仁花生紅莓混合穀物片 Pic's Peanut Butter 無鹽粗粒花生醬 Harraways Extra Creamy scotch oats 800g Ecostore 深層滋養洗髮露 350ml Radix Nutrition Original Dairy Breakfast Mixed Berry Grove 冷壓牛油果油 Barker's 士多啤梨擠壓裝果醬 Vutter 椰子及牛油果純素牛油抹醬 Whittaker's 92%迦納黑朱古力100g Boring Oat Milk 原味燕麥奶 灰⽪諾⽩酒 3 件$238 Zespri 奇異果 Snacka Changi Chips 燒烤味薯片150g NaturKidz 天然金奇異果脆片(無添加) 10g

味遊新⻄蘭盛典（NZTE × 百佳超級市場）
日期：2026年8月28日至9月24日
又一城TASTE限定「迷你市集」日期：2026年8月28日至9月6日

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