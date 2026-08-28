麵包控注意！麵包節一連三日登陸新城市廣場 嘉多娜/葡撻名店入駐+打卡位

暑假轉眼來到尾聲，沙田好去處再有超重量級驚喜登場！沙田新城市廣場為全港市民帶來壓軸盛事「CHILL 歎麵包節 2026」。近6,000平方呎的超巨型展區，集結超過30個本地及海外頂級烘焙品牌，合共提供逾300款麵包！會場更邀請到台灣偶像級大師即場獻技，配合獨家限定口味、跨界餐飲優惠及超可愛的寵物打卡位，即睇詳情。

人氣名店首度進駐市集 獨家限定口味引發搶購潮 要數今次麵包節的最大亮點，絕對是多間人氣烘焙品牌首度進駐市集。當中包括近年憑藉超爆餡法式布丁包成為人氣名店「嘉多娜餅屋」。嘉多娜以往每逢出爐時間必定大排長龍，今次首次登陸市集，將會帶來獨家研發的市集限定創新口味，烘焙迷絕對要提早到場卡位。 同場另一亮點，則是獲譽為「世一葡撻」、源自葡萄牙里斯本的百年名店 Manteigaria。品牌以極其酥脆的外皮及香濃滑溜的蛋黃奶黃餡聞名，今次首度進駐市集亦帶來限定版產品。

除了這兩大頭牌，市集更匯聚了多家主打日式手作生吐司、法式可頌及酸種麵包的獨立烘焙工作室，由傳統港式風味到歐陸精緻甜品一應俱全。

台灣大師親臨香港獻技 除了琳瑯滿目的麵包陣容，大會今次更特意邀得3位在亞洲烘焙界享負盛名的台灣偶像級麵包師傅親臨香港。這幾位大師不僅在國際賽事中屢獲殊榮，其個人品牌更是在台灣當地極難預約的星級名店。 在市集舉行期間，大師們將會親身登台舉辦多場獨家示範會，即場表演發酵、揉麵到烘焙的極致絕技。現場觀眾不但可以近距離觀賞大師級的手藝與獨門技巧，更有機會即時試食剛出爐、帶有極致小麥香氣的限量版手作麵包。

巨大化貝果打卡牆 寵物友善專區 現場的景觀佈置亦充滿巧思。會場特別打造成近6,000呎的巨型麵包主題樂園，當中最搶眼的莫過於數米高的「巨大化貝果」打卡裝置，配上造型極致逼真的麵包長椅及各式可愛擬人化麵包雕塑！ 今次麵包節更首度加推「毛孩麵包店打卡專區」。場內特別準備了寵物專用的迷你麵包師圍裙、麵包帽及專屬迷你麵包造型櫈。主人可以為家中愛寵穿戴整齊，坐上店長席，即時化身為可愛度爆表的「毛孩一日店長」。場內同時設有寵物友善的烘焙零食攤位，令大人、小朋友與毛孩同樂。

期間限定優惠 於麵包節期間，多間餐廳亦推出期間限定的餐飲禮遇。由西式輕食、日韓料理到精品咖啡店，顧客只要在市集消費或出示指定標誌，即可於場內指定餐廳享有專屬折扣或贈送限定甜品小食。 新城市廣場CHILL歎麵包節2026 日期： 2026年8月28至30日 時間： 中午12時至晚上9時 (8月28日: 下午1時至晚上9時) 地點： 新城市廣場一期L1羅馬圓型獻技場、東翼(近PizzaExpress)及L3