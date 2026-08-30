Lolly Talk Elka鄭芷淇推新歌《洗腦歌》聯同MV導演何爵天9.2快閃又一城Busking fans有機會獲得簽名限量驚喜禮物

女團Lolly Talk成員Elka(鄭芷淇)迎來音樂新突破，近日推出全新個人單曲《洗腦歌》，邀得舒文擔任監製，與黃偉文(Wyman)填詞聯手量身打造新歌，加上波多野裕介的華麗編曲，這首極具魔性的歌曲，現已登陸各大音樂平台，全新MV更將於 9月1日晚上9時於elka YouTube頻道正式首播，勢必引發樂迷瘋狂無限循環。

以「刪不掉的旋律」訴說失戀殘留



《洗腦歌》將音樂上的「耳蟲效應」化為情感隱喻。Wyman 用細膩且具共鳴的筆觸，將一段早已結束、卻如魔音般在腦海中揮之不去的逝去感情，比喻成一首無法刪除的洗腦歌。elka 在舒文的嚴格雕琢下，展現出不同於女團時期的情感厚度，用具備渲染力的歌聲，陪伴每位在深夜被回憶「魔音突襲」的聽眾。