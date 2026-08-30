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出版：2026-Aug-30 16:00
更新：2026-Aug-30 16:00

Lolly Talk Elka鄭芷淇推新歌《洗腦歌》聯同MV導演何爵天9.2快閃又一城Busking fans有機會獲得簽名限量驚喜禮物

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Lolly Talk Elka鄭芷淇推新歌《洗腦歌》聯同MV導演何爵天9.2快閃又一城Busking fans有機會獲得簽名限量驚喜禮物

女團Lolly Talk成員Elka(鄭芷淇)迎來音樂新突破，近日推出全新個人單曲《洗腦歌》，邀得舒文擔任監製，與黃偉文(Wyman)填詞聯手量身打造新歌，加上波多野裕介的華麗編曲，這首極具魔性的歌曲，現已登陸各大音樂平台，全新MV更將於 91日晚上9時於elka YouTube頻道正式首播，勢必引發樂迷瘋狂無限循環。

以「刪不掉的旋律」訴說失戀殘留


《洗腦歌》將音樂上的「耳蟲效應」化為情感隱喻。Wyman 用細膩且具共鳴的筆觸，將一段早已結束、卻如魔音般在腦海中揮之不去的逝去感情，比喻成一首無法刪除的洗腦歌。elka 在舒文的嚴格雕琢下，展現出不同於女團時期的情感厚度，用具備渲染力的歌聲，陪伴每位在深夜被回憶「魔音突襲」的聽眾。

Elka 洗腦歌 cover 2 Elka 洗腦歌 cover 3 Elka 洗腦歌 cover 4 Elka 洗腦歌 cover 5 Elka 洗腦歌 cover 6

何爵天現身力撐


Elka希望親身與樂迷近距離分享這首誠意之作，特別於MV首播翌日下午(92)突襲九龍塘又一城，舉辦《hello I am elka Live Busking Session》。Elka不但會首次在現場公開獻唱新歌，更特別邀請《洗腦歌》MV導演何爵天(電影《正義迴廊》導演)親臨現場，大談首度跨界合作的逸事，現場解密MV中埋藏的視覺彩蛋與拍攝趣事。

現場參與的fans與觀眾，有機會獲得兩人親筆簽名的限量驚喜禮物，近距離感受Elka的個人舞台魅力，共同見證她的音樂新蛻變。

hello I am elka Live Busking Session》詳情：

日期： 92(星期三)下午4

地點：九龍塘又一城 LG2

票價：免費入場(先到先得，額滿即止)

查詢：又一城 / Elka@IG

何爵天 Elka 洗腦歌 cover 1

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