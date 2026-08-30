Lolly Talk Elka鄭芷淇推新歌《洗腦歌》聯同MV導演何爵天9.2快閃又一城Busking fans有機會獲得簽名限量驚喜禮物

女團Lolly Talk成員Elka(鄭芷淇)迎來音樂新突破，近日推出全新個人單曲《洗腦歌》，邀得舒文擔任監製，與黃偉文(Wyman)填詞聯手量身打造新歌，加上波多野裕介的華麗編曲，這首極具魔性的歌曲，現已登陸各大音樂平台，全新MV更將於 9月1日晚上9時於elka YouTube頻道正式首播，勢必引發樂迷瘋狂無限循環。
以「刪不掉的旋律」訴說失戀殘留
《洗腦歌》將音樂上的「耳蟲效應」化為情感隱喻。Wyman 用細膩且具共鳴的筆觸，將一段早已結束、卻如魔音般在腦海中揮之不去的逝去感情，比喻成一首無法刪除的洗腦歌。elka 在舒文的嚴格雕琢下，展現出不同於女團時期的情感厚度，用具備渲染力的歌聲，陪伴每位在深夜被回憶「魔音突襲」的聽眾。
何爵天現身力撐
Elka希望親身與樂迷近距離分享這首誠意之作，特別於MV首播翌日下午(9月2日)突襲九龍塘又一城，舉辦《hello I am elka Live Busking Session》。Elka不但會首次在現場公開獻唱新歌，更特別邀請《洗腦歌》MV導演何爵天(電影《正義迴廊》導演)親臨現場，大談首度跨界合作的逸事，現場解密MV中埋藏的視覺彩蛋與拍攝趣事。
現場參與的fans與觀眾，有機會獲得兩人親筆簽名的限量驚喜禮物，近距離感受Elka的個人舞台魅力，共同見證她的音樂新蛻變。