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出版：2026-Aug-31 14:00
更新：2026-Aug-31 14:00

堂級馬術劇場《CAVALLUNA》首登香港 宣布Lolly Talk Sinnie歷史性加盟 攜手愛培自閉症基金傳遞溫暖

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Hoi L

堂級馬術劇場《CAVALLUNA》首登香港 宣布Lolly Talk Sinnie歷史性加盟 攜手愛培自閉症基金傳遞溫暖

距離亞洲首演僅剩最後兩星期！由香港賽馬會獨家呈獻及擔任文化合作伙伴、國泰貨運作為官方馬術運輸夥伴的

歐洲殿堂級馬術鉅製《CAVALLUNA 馬術X劇場 穿梭異境》，將於98日及1013日假香港啟德體藝館隆重上演。主辦宣布本地人氣女團Lolly Talk成員 Sinnie(吳倩怡)將加盟演出，並與愛培自閉症基金(APF)展開慈善合作，為這場國際盛事注入香港本土情懷與人文關懷。曾榮獲艾美獎提名的《CAVALLUNA》，在歐洲巡演25年、累積超過900萬觀眾，傳統上皆使用預錄配樂。這次香港站破天荒邀請唱作才女Sinnie擔任特別表演嘉賓，創下該劇目的世界歷史先河。

Sinnie成首位現場獻唱歌手

Sinnie 將在每場演出中，現場演繹由該劇導演兼作曲家Klaus Hillebrecht親自操刀的英文主題曲《I Can See You》。Sinnie興奮地表示：「能成為這部歐洲鉅製的首位現場歌手，絕對是夢想成真！好期待能用歌聲帶領觀眾，與現場54 匹駿馬一同穿梭異境。」Apassionata World GmbH行政總裁Johannes Mock-O’Hara亦盛讚Sinnie代表了香港年輕一代的音樂活力，是國際團隊與本土藝術的完美融合。

CAVALLUNA Jessie Photo3 FR6D5013 0 CAVALLUNA Jessie Photo2 Pures Vertrauen 06 08 多位國際級馬術名師，將傾力演出。

邀請自閉症青年「實戰舞台」


除了舞台上的震撼演出，《CAVALLUNA》更將目光投向本地社區。主辦方與愛培自閉症基金(APF)達成慈善合作，邀請來自APF青年發展中心的自閉症學員擔任現場義工，協助處理周邊商品及學校導賞團，讓他們在國際級舞台背後建立自信、融入社會。

此外，市民在快達票等平台購票時輸入指定慈善碼「APF26」，部分收益將直接捐贈予基金會。APF服務總監兼奧柏學校校長陳恩楟女士感動地表示：「這不只是籌款，更是為這群青年提供難得的『實戰舞台』，感謝主辦方促成這次共融美事。」

CAVALLUNA》集結 54 匹歐洲名駒與頂尖騎手，限定8場門票現正於快達票、Ticketflap 及大麥網火速熱賣中，市民切勿錯過這場年度文化盛事！

CAVALLUNA 馬術X劇場 穿梭異境》演出詳情：

日期： 98日至913(限定 8 )

地點：香港啟德體藝館(啟德體育園)

票價：$395$1,595(另設首行、無障礙座及VIP)

購票： 快達票Ticketflap大麥網

01 觸動人心的音樂與電影感舞台設計，締造一場適合闔家觀賞。 03 節目一次見盡54匹歐洲名駒，包括可愛的迷你雪特蘭小馬。 04 多位國際級馬術名師，將傾力演出。 05 馴馬師與駿馬展現人馬之間那份超越言語的信任與默契 06 目不暇給的騎術演繹，驚險刺激的飛騎特技，觀眾拍案叫絕。 07 節目一次見盡54匹歐洲名駒，包括可愛的迷你雪特蘭小馬。

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