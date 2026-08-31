堂級馬術劇場《CAVALLUNA》首登香港 宣布Lolly Talk Sinnie歷史性加盟 攜手愛培自閉症基金傳遞溫暖

歐洲殿堂級馬術鉅製《CAVALLUNA 馬術X劇場 穿梭異境》，將於9月8日及10至13日假香港啟德體藝館隆重上演。主辦宣布本地人氣女團Lolly Talk成員 Sinnie(吳倩怡)將加盟演出，並與愛培自閉症基金(APF)展開慈善合作，為這場國際盛事注入香港本土情懷與人文關懷。曾榮獲艾美獎提名的《CAVALLUNA》，在歐洲巡演25年、累積超過900萬觀眾，傳統上皆使用預錄配樂。這次香港站破天荒邀請唱作才女Sinnie擔任特別表演嘉賓，創下該劇目的世界歷史先河。

距離亞洲首演僅剩最後兩星期！由香港賽馬會獨家呈獻及擔任文化合作伙伴、國泰貨運作為官方馬術運輸夥伴的

Sinnie 將在每場演出中，現場演繹由該劇導演兼作曲家Klaus Hillebrecht親自操刀的英文主題曲《I Can See You》。Sinnie興奮地表示：「能成為這部歐洲鉅製的首位現場歌手，絕對是夢想成真！好期待能用歌聲帶領觀眾，與現場54 匹駿馬一同穿梭異境。」Apassionata World GmbH行政總裁Johannes Mock-O’Hara亦盛讚Sinnie代表了香港年輕一代的音樂活力，是國際團隊與本土藝術的完美融合。

邀請自閉症青年「實戰舞台」



除了舞台上的震撼演出，《CAVALLUNA》更將目光投向本地社區。主辦方與愛培自閉症基金(APF)達成慈善合作，邀請來自APF青年發展中心的自閉症學員擔任現場義工，協助處理周邊商品及學校導賞團，讓他們在國際級舞台背後建立自信、融入社會。

此外，市民在快達票等平台購票時輸入指定慈善碼「APF26」，部分收益將直接捐贈予基金會。APF服務總監兼奧柏學校校長陳恩楟女士感動地表示：「這不只是籌款，更是為這群青年提供難得的『實戰舞台』，感謝主辦方促成這次共融美事。」