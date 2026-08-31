網上熱話｜港媽想買Kuromi公仔被囡囡阻止 勸阿媽「買書睇仲好」 網民：生性到好恐怖！

圖片來源：Sanrio Gift Gate HK、ViuTV《反起跑線聯盟》劇照）

雖然生育率一直偏低，但其實仍有很多夫婦都有生下一代，暑假期間街上不時都會看到父母帶着子女行街食飯，一家人融洽溫馨。不過，近日有網民形容現時的小朋友「生性到好恐怖」，更有大批網民分享子女阻止父母買嘢的經歷，令他們不禁笑稱「刻苦耐勞嗰代人轉生返嚟」。

囡囡阻止港媽買Kuromi公仔 早前，一位港女行街經過精品店時，目擊一段母女之間的對話。她表示觀察到身旁一位媽媽當時「揀緊Kuromi公仔」，身旁年約5歲的囡囡出言勸阻「你唔好買埋啲又貴又冇用嘅嘢啦」，當媽媽堅持「呢隻好得意呀」時，囡囡竟老積建議「你不如買書睇吓仲好啦」。

大批網民有類似經歷 帖文引起大批網民分享類似經歷，有網民表示「我個仔都係咁講野，當我行街睇緊化妝品，佢會話『你唔好又買埋啲無謂嘢啦』」、「我仔都係咁，有次佢陪我行街，我睇咗個手袋問佢靚唔靚，佢當住個sales面前話：咁細裝得啲乜？」。又指曾經在精品店閒逛時，「見到個6-7歲小朋友唔俾契媽買嘢俾佢，『契媽你唔好買啦，好貴呀，你已經買咗好多俾我啦！』，跟住跑去揾阿媽求救『媽咪呀契媽又想買嘢俾我啦』」。

網民笑稱：刻苦耐勞嗰代人轉生返嚟 發文者就搞笑形容「刻苦耐勞嗰代人轉生返嚟」，因而出現大量心智與年齡不相符的小朋友；又有網民附和笑稱「孟婆湯越來越稀」、「《重生後決心買金助原生家庭脫貧》」。不過，亦有網民坦言「小朋友係學習屋企人講嘅嘢」，可能只係聽屋企人講得多，從而潛移默化。