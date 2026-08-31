專訪｜AI時代仍需免費補習？ 陳葒：義師鼓勵與陪伴難以取締

踏入AI時代，各行各業深受人工智能影響，教育行業亦不例外。「陳校長免費補習天地」（「補天」）創辦人陳葒校長，多年來為基層學生提供免費補習。他認為免費補習仍有不可替代的價值，最終目的在於提高學生的學習動機，並陪伴和鼓勵他們發掘人生意義。他期望未來「補天」每位學生都能擁有AI助手，協助解決學習上的疑難。

棄校長高薪厚祿 創免費補習天地 陳校長秉持有教無類的理念，在2009年毅然放棄高薪厚職的中學校長一職，並於2011年正式成立「補天」。「補天」匯集社會上的有心人，為有需要的基層學生提供免費一對一補習及一系列興趣班，期望為弱勢社群創造更平等的教育環境。面對AI浪潮，陳校長近年於祖堯邨設立AI學習中心，讓基層學生學習AI短片創作等技巧。他表示：「AI對現今小朋友的學習與成長相當重要，其重要程度猶如當年的英文能力。加上AI學習門檻日益提高，希望透過AI學習中心，以免費補習的形式讓基層兒童認識及接觸AI。」

AI有利有弊 發問能力更重要 他指出，AI對基層學生各有利弊，「學生能按照自己的學習進度和需要自訂計劃，加上AI有助縮減經濟能力帶來的學習差距，為他們帶來更公平的環境。相反，使用AI對硬件設備及家庭經濟能力有一定要求，未必每個基層家庭都有能力負擔額外的學習支出。」對於學生依賴AI完成功課的情況，陳校長認為老師須承擔主要責任，「鑑於現時AI的便利與普及，教育模式及老師本身均須有所轉變與配合。如果學生能輕鬆用AI作答並交功課，證明老師出題模式仍未跟上時代。在未來的世界，我們或許應該考他們如何『問問題』，而非『答問題』。」

老師鼓勵與陪伴無可代替 AI的便利程度眾所周知，用家只需輸入簡單指令，即可獲得詳細答案，甚至免去篩選資訊的時間，宛如隨身私人補習老師。然而陳校長補充，基層學生的學習能力及動機普遍較弱，除了要追上學業成績，「補天」的義教老師須同時兼任「大哥哥」、「大姐姐」的角色，為他們提供一對一的鼓勵與陪伴，了解他們生活上的困難並建立信心，這是AI無法取代的情感連繫。 陳校長亦直言，前來「補天」接受免費補習的學生，學術成績大多較為落後，「如果他們讀書成績已經很好，其實毋須接受『補天』的服務。另外，理解AI提供的答案也需要一定基礎，我們有些學生非常需要老師在旁解釋。未來或許AI的能力會更加強大，但一對一的免費補習對他們來說依然不可或缺。」

新書以親身經歷出發 揭開香港老師真實一面 此外，陳校長近日推出新書《杏壇中學》，為其香港校園三部曲畫下句號。「新書以五位老師為主角，描寫他們在現今教育環境下如何自處。一個真實的老師到底是如何面對生活上的種種雞毛蒜皮，或是工作上的人事問題？書中許多故事源於我的親身經歷，或者是教育界同工的真實故事，這些是外界未必能想像到的，也是我最想展示給大眾看到的老師真實面貌。」