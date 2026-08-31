蠟筆小新 x CASETiFY聯乘第二彈 必搶地區限定熊貓款機殼 獸化造型小新盲盒公仔吊飾

時尚生活配件品牌CASETiFY驚喜宣布，再度攜手《蠟筆小新》，推出Crayon Shinchan x CASETiFY聯乘系列第二彈。全系列即日起於全球同步發售，助一眾大頑童改造隨身科技配件，釋放內心童真。本次Crayon Shinchan x CASETiFY膠囊系列，絕對讓一眾Kidult愛不釋手，因為小新將以慵懶動物造型亮相，出現在絨毛盲盒吊飾、個人化貼紙殼上。

獸化小新毛絨公仔吊飾

換上多款動物連帽斗篷套裝的小新，以無拘無束搞笑本色玩轉街頭風。當中包括有軟萌「小白」路線小新、貪食「鱷魚山先生」造型小新，還是跟經典的「屁股外星人」小新，造型可愛胡鬧，方便fans隨身裝備，能一秒切換不同的小新造型配件。