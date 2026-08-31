蠟筆小新 x CASETiFY聯乘第二彈 必搶地區限定熊貓款機殼 獸化造型小新盲盒公仔吊飾

時尚生活配件品牌CASETiFY驚喜宣布，再度攜手《蠟筆小新》，推出Crayon Shinchan x CASETiFY聯乘系列第二彈。全系列即日起於全球同步發售，助一眾大頑童改造隨身科技配件，釋放內心童真。本次Crayon Shinchan x CASETiFY膠囊系列，絕對讓一眾Kidult愛不釋手，因為小新將以慵懶動物造型亮相，出現在絨毛盲盒吊飾、個人化貼紙殼上。
獸化小新毛絨公仔吊飾
換上多款動物連帽斗篷套裝的小新，以無拘無束搞笑本色玩轉街頭風。當中包括有軟萌「小白」路線小新、貪食「鱷魚山先生」造型小新，還是跟經典的「屁股外星人」小新，造型可愛胡鬧，方便fans隨身裝備，能一秒切換不同的小新造型配件。
全球限定Pop-Up專屬款
系列更將「自我表達」推向極致，把日常手機設備升級成「對鏡自拍」的必備配置和充滿街頭風格的潮物。重點推介產品包括「個人化姓名和貼紙風格手機殼」，fans可自由拼貼小新、小白及好友的貼紙圖案，更能用作品經典的動漫字體印上自己的名字，客製化專屬版面。限量版「集換式炫彩閃卡」Chase Cards卡包，供fans收集與交換，挑戰運氣抽極稀有特別版閃卡。
此外，今次聯乘更推出地區限定驚喜，包括中國瀋陽萬象城限定的「Panda Edition(熊貓款)」及韓國釜山新世界百貨限定的「Tiger Edition(老虎款)」，勢必引發fans熱潮。Crayon Shinchan x CASETiFY聯乘系列第二彈即日起於CASETiFY網站及全線 CASETiFY STUDiO門市發售，fans可於官方網站訂購。
CASETiFY STUDiO
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